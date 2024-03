Buon compleanno Mauro: "Io non potevo stare in silenzio",la manifestazione in memoria di Rostagno

09/03/2024 06:00:00

Un corteo di piccoli studenti per ricordare il giornalista, sociologo e attivista italiano Mauro Rostagno nel giorno dell’anniversario del suo compleanno. Con questa marcia simbolica partita dal plesso di via Orti, a lui titolato un anno fa, e giunta all’istituto comprensivo Giangiacomo Ciaccio Montalto, ha avuto inizio “Io non potevo stare in silenzio”, la manifestazione che ha visto gli studenti delle classi della scuola secondaria impegnati in monologhi, nella recitazione di poesie e nella presentazione al pubblico di una intervista “impossibile”, redatta con l'aiuto dei docenti, proprio a Mauro Rostagno, ucciso il 26 Settembre 1988 in contrada Lenzi, lungo la strada di accesso alla comunità Saman, su ordine di “cosa nostra”.

Un evento coordinato dal dirigente scolastico Anna Maria Sacco, in collaborazione dell'associazione "Ciao Mauro”, a cui hanno partecipato Libera, l’associazione Rita Atria, la Fondazione Rocco Chinnici e i giornalisti Salvatore Mugno e Ninni Ravazza.