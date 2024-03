Domenica 18 marzo al via la settima edizione del Trail dello Zingaro

11/03/2024 22:00:00

Manca solo una settimana alla tanto attesa settima edizione del Trail dello Zingaro, che prenderà il via domenica 17 marzo, un evento che attira appassionati di corsa e camminatori da tutto il territorio con la sua splendida proposta di percorsi immersi nella natura incontaminata della Riserva dello Zingaro.

L'evento, che avrà luogo con partenza dal suggestivo borgo di Scopello, offre due distanze per i partecipanti: un percorso di 33 km con un dislivello di 2.400 metri e un percorso più breve di 16 km con un dislivello di 980 metri, quest'ultimo disponibile anche in versione non competitiva.

Il Trail dello Zingaro promette un'esperienza indimenticabile, con i partecipanti che attraverseranno la Riserva dello Zingaro, un ambiente caratterizzato da una ricca vegetazione di palme nane, frassini e aquile. Lungo i sentieri, si potranno ammirare le acque cristalline che lambiscono la costa e, salendo fino a quota 900 metri, si godranno di panorami mozzafiato su Macari, San Vito Lo Capo e Monte Cofano, con la possibilità di scorgere anche le incantevoli isole Egadi.

Il percorso non mancherà di mettere alla prova le capacità fisiche e mentali dei partecipanti. I 33 km di trail offrono un'avventura senza tregua, con discese tecniche e salite impegnative che metteranno alla prova la resistenza e la determinazione di ogni atleta.

L'evento è organizzato dall'ASD ECOTRAIL SICILIA con la collaborazione del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e l'ANOPAS, e gode del patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo, dell'Ente Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, dell'Assemblea Regionale Siciliana e dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari.

Il Trail dello Zingaro non è solo una competizione sportiva, ma anche un'occasione per immergersi nella bellezza della natura siciliana, esplorando i sentieri della prima Riserva Naturale istituita in Sicilia e visitando i musei naturalistici dell'area protetta e il suggestivo Borgo Cusenza. Un'esperienza unica che unisce sport, avventura e scoperta del territorio siciliano.ù

Il Trail dello Zingaro è la prima tappa del CIRCUITO ECOTRAIL SICILIA, che negli ultimi 17 anni ha portato trailrunner provenienti da tutto il mondo a scoprire i tesori naturalistici della Sicilia.

Otto le tappe del 2024 con dentro tante occasioni per una vacanza nei luoghi più ambiti dell’Isola, questo il calendario completo:

17 marzo: Trail dello Zingaro (17/33 km) – Scopello – R.N.O. Zingaro

5 maggio: Trail dello Zu Pardo (20 km) – Mistretta – Parco dei Nebrodi

14 luglio: Trail dei Nebrodi (21/67 km) – San Teodoro – Parco dei Nebrodi

10-11 agosto: Trail della Luna (14+16 km) – Caltavuturo – Parco delle Madonie

6-7-8 settembre: Egadi Running Cruise (2,5+9+17 km) – Isole Egadi

28 settembre: Pantelleria Trail (18/36 km) – Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria

27 ottobre: Trail di Fondachelli (26 km) – Fondachelli Fantina – Monti Peloritani

24 novembre: Gran Trail dell’Etna (18/42 km) Ragalna – Parco dell’Etna