Dalla Regione: "Giù le mani dall'aeroporto di Trapani Birgi"

14/03/2024 06:00:00

Giù le mani dall'aeroporto di Trapani Birgi. Ai piani alti della Regione Siciliana non sembra fare breccia l'ipotesi per un'eventuale trattativa per la vendita del "Vincenzo Florio". Tra un paio di mesi dovrebbe arrivare l'offerta della cordata guidata da Valerio Antonini, il padrone delle squadre di calcio e basket di Trapani, che dopo aver acquistato anche l'emittente televisiva Telesud, adesso punta allo scalo aereo.

A rivelare la sua intenzione è stato lo stesso imprenditore, in una puntata dell'inchiesta giornalistica che Tp24 gli ha dedicato, per approfondire, appunto, le sue relazioni, gli affari, e le ambizioni (reportage che ha portato a reazioni scomposte del diretto interessato, ma questa è un'altra storia ...).

Tra l'altro Antonini ha, nel suo staff di consulenti, come legale, Riccardo Schifani, il figlio del presidente della Regione, Renato. E' questo ha autorizzato più di una perplessità sull'operazione, dato che l'Airgest, la società che gestisce l'aeoroporto, è al 99% di proprietà della Regione Siciliana.

Secondo fonti di Tp24, sono proprio gli uomini più vicini a Schifani a cercare, in queste ore, di porre un alt a rumor e indiscrezioni, per non trovare il governo regionale invischiato in nuove ed imbarazzanti polemiche nella gestione di un delicato dossier, quello degli aeroporti siciliani, che comunque ha una sua direttrice ben precisa. La decisione, infatti, su Trapani Birgi è già nota da tempo. Completata l'opera di definitivo rilancio dello scalo a cura del presidente uscente, l'imprenditore marsalese Salvatore Ombra, la Regione è più che mai convinta di operare una fusione delle due società Airgest e Gesap, la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Palermo Punta Raisi, per dare via ad un nuovo modello di management. Con quali obiettivi e in che modo è ancora tutto da decidere, ma di certo, non c'è spazio per una cessione di quote ai privati, dopo che la Regione, in questi anni, si è svenata con iniezione continua di liquidità (tra l'altro, sottraendo ai soci privati progressivamente sempre più quote e peso).

Airgest, tra l'altro, quest'anno potrebbe chiudere con un utile di 700mila euro, e lo staff dell'assessore Falcone è più che certo di convincere il governo circa l'impugnativa del contributo di oltre quattro milioni di euro allo scalo trapanese, previsto nell'ultima finanziaria, e necessario per sostenere la crescita sopra il milione di passeggeri.

Ad ogni modo, la prossima fusione delle due società è quindi un punto sul quale non si torna indietro. Tant'è che da Palazzo d'Orleans si segue con molta attenzione il progetto del collegamento ferroviaro veloce tra i due scali di Trapani e Palermo, con Rfi – Rete ferroviaria italiana – che ha già appaltato i lavori del nuovo tratto Palermo-Trapani e che realizzerà un progetto di variante prevedendo una fermata presso il «Vincenzo Florio». L'obiettivo è quello di ragionare come un unico aeroporto Trapani - Palermo (e fanno sorridere, in questo contesto, le polemiche ingenue di chi ancora litiga per collocare l'aeroporto a Trapani o Marsala ...) con la possibilità di arrivare da uno scalo all'altro in tempi brevi. Sul progetto della nuova fermata ferroviaria all'aeroporto di Birgi, abbiamo pubblicato un approfondimento su Tp24 che potete leggere cliccando qui. L'importo dei lavori è di 33 milioni di euro.

Per Renato Schifani, tra l'altro, la partita sui cieli siciliani è su più fronti perchè suo figlio non solo segue le vicende del padrone del Trapani e le sue aspirazioni, ma è anche legale di Aeroitalia, la compagnia sulla quale Schifani ha scommesso per rompere l'oligopolio delle rotte aeree da e per la Sicilia. Scommessa che non sembra vinta, al momento. "La compagnia AeroItalia in Sicilia avrebbe dovuto rappresentare la concorrenza a Ita e Ryanair e riportare i prezzi a livelli di guardia, ma di fatto si è rivelata un flop - scrive in un'interrogazione il deputato del Pd Carmelo Barbagallo -. Il Presidente della Regione Siciliana, circa un anno fa, aveva annunciato l'avvento di un vettore che sarebbe comparso anche sui radar di Catania e Palermo; in sordina, la compagnia pare stia continuando a ridurre il proprio impegno. AeroItalia è una delle compagnie a beneficiare dei ristori della regione per aver aderito all'avviso esplorativo sugli sconti per i residenti ma nonostante tutto continua a far registrare i disservizi, tali che, se si prenota un volo, non si sa se si potrà usufruirne".

DALLA REGIONE. «Tra le norme di spesa dello scorso "Collegato", attualmente al vaglio del Mef, figura anche quella che aveva destinato 4,2 milioni per l’aumento di capitale di Airgest. A Roma abbiamo già avviato la trattativa con viale XX Settembre, al fine di chiarire la natura dello stanziamento della Regione e confermarlo. Non siamo infatti nel campo degli aiuti di Stato o del ripiano di perdite. La norma su Birgi, da noi messa a punto e votata dall’Ars, definisce invece un investimento della Regione su Airgest con l'obiettivo di adeguare e rafforzare la società, ben guidata dal presidente Salvatore Ombra, rispetto all'aumento dei passeggeri registrato nel 2023». Così l'assessore regionale all'Economia Marco Falcone, replicando alla deputata M5s Cristina Ciminnisi a proposito dell'aumento di capitale stabilito dalla Regione in favore di Airgest, società di gestione dell'Aeroporto di Trapani-Birgi. «L’aeroporto di Trapani - prosegue - ha superato l'anno scorso la cifra di ben 1,3 milioni di passeggeri. Ai sensi delle leggi di settore occorre, quindi, aumentare il capitale sociale di Airgest, irrobustendola e adeguandola al mercato. Non si tratta di un soccorso di "mamma Regione", ma di una iniezione di fondi prevista dalla legge per supportare una realtà virtuosa e in crescita, nell’interesse dell’economia e di tutto il Trapanese», conclude l'assessore Falcone.

TRANCHIDA. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, chiede al presidente della Regione siciliana Renato Schifani «l’urgente convocazione di un tavolo interistituzionale di confronto, esteso alle parti sociali e imprenditoriali», dopo «la disputa instauratasi nei giorni scorsi tra l’imprenditore Valerio Antonini, anche patron delle società di basket e calcio trapanese, e il presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra, circa la gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio, in merito alla quale sono state evidenziate criticità e rappresentati nuovi scenari sugli assetti societari». Il sindaco sottolinea che «l’aeroporto ha sempre rappresentato una infrastruttura strategica per la Sicilia occidentale e punto di riferimento per l’intera cittadinanza riguardo la continuità territoriale con le isole minori». Tranchida chiede rassicurazioni anche «sull’ipotesi di una futura vendita delle quote della società Airgest a privati» e nel contempo «trasparenza circa la gestione della società messe in dubbio dalla contesa in argomento». In mancanza di risposte chiare da parte da parte della Presidenza della Regione, «il contrasto fra le due posizioni – spiega il sindaco – rischierebbe di acuire sentimenti campanilistici che getterebbero l’intero territorio in arcaiche contrapposizioni alimentate da antiche tifoserie che, soprattutto fuori dai campi da gioco, non aiutano a crescere questo territorio e la Sicilia intera».