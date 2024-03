Marsala, nuovi lavori alla Fontana del Vino. Che è sempre più abbandonata

15/03/2024 06:00:00

Quando a Marsala si parla di restaurare un monumento o un bene culturale tremano le gambe. Dopo il Teatro Comunale, con lavori di manutenzione che hanno finito per sfregiare l’opera, tocca alla Fontana del Vino andare sotto i ferri.

L’opera realizzata da Salvatore Fiume, uno dei simboli della città, ha bisogno di interventi di manutenzione e di restauro, così come tutta l’area di Piazza Francesco Pizzo.

Le procedure per i lavori sono state avviate. Si parla di un investimento di 145 mila euro, proposto dall'on. Stefano Pellegrino e concretizzatosi in sede di approvazione della “Finanziaria” regionale, con le risorse destinate a valorizzare un'opera del patrimonio artistico marsalese. Sul punto, è stato programmato per domani, sabato 16 marzo, un incontro in piazza Pizzo con gli operatori commerciali dell'area.

Il sindaco Massimo Grillo ha dichiarato che “Assieme all'on. Pellegrino illustrerà l’idea progettuale per una completa riqualificazione della piazza. “L'obiettivo è quello di valutare una diversa riorganizzazione dei servizi che insistono sulla stessa e che, insieme all'opera artistica di Salvatore Fiume, vogliamo migliorare nel decoro e nelle funzionalità”.

“Tutto questo si aggiunge ad un piano di riqualificazione generale del versante centro-sud marsalese, già avviato attraverso gli interventi di Viale Fazio (ex scalo merci) e Via Verdi-Lungomare, volti a restituire all'area quel ruolo di centralità turistico-sociale che sicuramente merita” .

Già nel 2011 la fontana è stata oggetto di lavori di manutenzione.

Nella Fontana, in particolare era stato rifatto l'impianto idrico per la distribuzione dell'acqua, spento da tempo e con l’acqua stangante e molto sporca.

Erano state anche recuperate anche gran parte delle piastrelle della vasca che saranno appositamente integrate con delle altre prodotte qui a Marsala da artigiani della ceramica. Era stato anche predisposto il restauro svolto sotto l'egida della Soprintendenza ai Beni culturali.

I lavori di manutenzione, dicevamo, non portano molto bene all’amministrazione comunale. Da mesi tiene banco la questione del Teatro Sollima in cui è stata applicata una patina di vernice ignifuga che ha compromesso i dipinti e gli affreschi che sovrastano la volta. La sopraintendenza dopo le polemiche sorte ha fatto una relazione decnica

La fontana del vino realizzata nel 1978 da Salvatore Fiume simboleggia, con la Baccante ed un asino scalciante che porta sulla groppa una botte, la generosità di una terra vocata all’agricoltura. Nella città del vino il gruppo scultoreo sta infatti ad evidenziare i due principali aspetti socio-economici del territorio: la coltivazione della vite e la conseguente produzione del vino. L’asino, elemento fondamentale nella vita contadina siciliana di un tempo, è simbolo del lavoro, la baccante del vino.