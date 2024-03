Erice, proposta una delibera per il parcheggio al pronto pronto soccorso

15/03/2024 00:00:00

Chi si reca in auto per un'emergenza al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate viene sistematiamente multato per mancata esposizione del ticket negli stalli blu del parcheggio. A chiedere un sistema di sosta differente e l'aumento fino a 60 min della tolleranza, dopo aver recepito tante segnalazioni da parte di diversi cittadini, è il consigliere comunale di Erice, Michele Cavarretta che, assieme ai consiglieri d'opposizione si è fatto promotore di una proposta di delibera.

"Da troppo tempo ormai ricevo diverse segnalazioni da parte dei cittadini che dopo essersi recati al pronto soccorso del Sant’ Antonio Abate vengono multati per non aver esposto il ticket dopo aver lasciato, in stato di necessità, la propria auto negli stalli blu presenti nella zona, del tutto priva di parcheggi gratuiti - si legge nella nota del consigliere -. Una situazione di emergenza che non può essere più ignorata. È ora quindi di applicare un sistema differente di sosta per chi si reca al pronto soccorso. Per questo mi sono fatto promotore, insieme ai colleghi dell’opposizione (Pollari, Favara, Aiello, Mannina, Spina e Maltese), di una proposta di deliberazione che impegni l’amministrazione ad aumentare fino a 60 min il periodo di tolleranza negli stalli blu immediatamente vicini al nosocomio. Un atto dovuto per prevenire il ripetersi di tali arbitri - conclude Cavarretta - a tutela dei cittadini che accettano di pagare una sanzione illegittima, per evitare costi superiori di difesa processuale".