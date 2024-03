Marsala. Vigili del Fuoco in azione nel giapponese di via Mazzini. Cos'è successo

16/03/2024 19:02:00

C'è stato un po' di trambusto nel pomeriggio di oggi, sabato 16 marzo, in via Mazzini, per un intervento dei Vigili del Fuoco all'interno del ristorante giapponese.

Una pentola lasciata più del dovuto sul fuoco la causa dell'intervento. Un principio di incendio, appunto, causato da una pentola lasciata sul fuoco acceso per oltre un'ora e mezza. Il fumo nero che si è sprigionato ha prima invaso i locali della cucina e poi il resto del locale. Probabilmente il sistema di aerazione non funzionava bene. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza il locale, inoltre si sta cercando di capire se le norme antincendio siano state rispettate.

Sul posto a supportare le operazioni dal punto di vista logistico (il traffico si è congestionato in via Mazzini) c'erano anche i vigili urbani.