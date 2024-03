Processione dei Misteri a Buseto Palizzolo: tradizione sacra che unisce fede e cultura

20/03/2024 08:33:00

Si avvicina il periodo pasquale e la Sicilia Occidentale palpita di emozioni e tradizioni antiche che si tramandano di generazione in generazione. Tra le manifestazioni più significative e coinvolgenti in programma, spicca la Processione dei Misteri a Buseto Palizzolo, evento che si celebra con profondo fervore e partecipazione ogni anno, richiamando fedeli e curiosi da ogni angolo dell’isola.

L'idea di questa rievocazione è nata a partire da alcuni giovani che, più di quarant’anni fa, hanno voluto unire le contrade del paese attorno a un momento di fede autentica. Dal 12 aprile 1981 un annuale appuntamento risveglia come per incanto il paese.

Quest’anno la manifestazione si terrà il 24 marzo, in occasione della Domenica delle Palme. Alle ore 16:00 in punto, i vicoli e le vie di Buseto Palizzolo saranno pronti ad accogliere la maestosità della Processione dei Misteri.

Giunta alla sua 42a edizione, questa cerimonia religiosa è curata con passione e dedizione dalla Confraternita del Crocifisso, un antico sodalizio religioso fondato nel lontano 1864, il cui impegno si traduce in un evento di grande impatto emotivo e artistico.

Le contrade di Buseto Palizzolo si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto, dove sedici quadri viventi rievocano gli episodi salienti della Passione di Cristo. I fedeli, in abiti tradizionali, si dispongono su carri accuratamente scenografati, trasportando gli spettatori in un viaggio temporale che abbraccia la Passione, la Morte e infine la Resurrezione.

Ciò che rende unica questa processione è l'attenzione ai dettagli e la ricerca continua delle fonti evangeliche e storiografiche per garantire una rappresentazione autentica e coinvolgente. Ogni quadro è studiato minuziosamente per trasmettere emozioni e riflessioni profonde sulla spiritualità e sulla fede.

Il culmine della processione avviene al tramonto, quando le luci dei ceri dei fedeli illuminano il buio circostante, creando un'atmosfera suggestiva e sacra. La presenza del prezioso Crocifisso ligneo, datato alla fine del XVI secolo, apre e chiude la processione, conferendo un significato ancora più profondo a questo momento di devozione e contemplazione.

Per chi desidera approfondire e ricevere ulteriori informazioni sulla Processione dei Misteri a Buseto Palizzolo, è possibile contattare i seguenti numeri 3204617997 (Antonino) e 329 8037 257 (Vincenzo).

