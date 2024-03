27/03/2024 12:30:00

Terza tappa di Coppa Sicilia che si è corsa ad Aragona, in provincia di Agrigento. Appuntamento dove nessuno dei big voleva mancare visto che il Memorial Patti si corre su un circuito veloce ma che al tempo stesso permette di fare una buona selezione. Gara caratterizzata anche dal vento: nella batteria Over e donne il gruppo è arrivato al traguardo in volata nonostante qualche attacco nel corso delle tornate. Spadaro si è piazzato a centro gruppo, più arretrato Felice La Grutta. D'Aguanno si è s lata proprio nell'ultimo giro e non è riuscita a centrare il podio delle donne in gara. Nella batteria Under ha provato la fuga Torrente, immediatamente riassorbito dal gruppo da cui è uscito Fiorenti con un tempismo perfetto. Fuga a tre che ha s orato il minuto di vantaggio sul gruppo principale prima che i big decidessero di mischiare le carte in tavola. Lì la prima vera selezione con il plotone che si è frammentato. Gli inseguitori sono riusciti a chiudere il distacco sul gruppetto di testa e, tutti insieme, sono arrivati al traguardo con Di Salvo di GDS che ha vinto la volata nale. Ha chiuso in 8a posizione Fabio Fiorenti, altra top ten che manifesta il grande periodo di forma del corridore palermitano, ormai una certezza. Un weekend che si è chiuso con qualche rimpianto per la Zeen-Star Cycling Lab che avrebbe sperato in una domenica diversa. Sabato il quarto appuntamento di Coppa Sicilia a Caltanissetta.