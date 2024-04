 Giornata mondiale autismo: i progetti della Regione e le iniziative a Marsala e Trapani

04/04/2024 12:00:00

«La Regione è fortemente impegnata a salvaguardare i diritti delle persone nello spettro autistico e contestualmente a costruire, con politiche mirate, una società più inclusiva e accogliente». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. «A questo scopo - ha aggiunto il governatore - abbiamo destinato oltre otto milioni di euro per progetti che riguardano interventi sanitari, ma anche attività di integrazione sociale pensate con un nuovo approccio che assecondi le potenzialità di ogni soggetto autistico».

«L'impegno della Regione in quest'ambito - dice l'assessore regionale alla Famiglia e politiche sociali, Nuccia Albano - fa leva su quattro importanti avvisi finalizzati a rafforzare i servizi per le persone che soffrono di questi disturbi, così da permettere loro di gestire in maniera più adeguata le difficoltà quotidiane, favorendone al contempo la partecipazione sociale. Si tratta di azioni di inclusione, con progetti da svolgere in ambiente esterno, quali sport, musica, arte e teatro. L'obiettivo è migliorare lo stile di vita, attraverso l’acquisizione di autonomia personale, lo sviluppo di competenze sociali ed emotive, il miglioramento del benessere fisico e psicologico e lo sviluppo delle abilità motorie».

Quattro gli avvisi pubblicati dalla Regione Siciliana lo scorso dicembre. In particolare, il primo, rivolto ai Comuni, è relativo alla realizzazione di progetti per la creazione di percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e ai giovani fino ai 21 anni (tramite voucher), per un importo totale di 1,8 milioni euro; un secondo riguarda percorsi di socializzazione con attività da svolgere in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva), per un importo totale di 2,5 milioni di euro, ed è rivolto, oltre che ai Comuni, anche alle organizzazioni del terzo settore iscritte al Registro unico nazionale (Runts), che abbiano maturato un’esperienza sui disturbi dello spettro autistico e che si avvarranno delle indicazioni dei Centri autismo per minori e adulti delle Aziende sanitarie provinciali dell’Isola. Gli altri due avvisi sono concernenti progetti per favorire l’inclusione, attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre), per un importo di 2,8 milioni di euro, e, infine, interventi per la formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico, per un totale di 1 milione di euro, destinati esclusivamente alle organizzazioni del terzo settore iscritte al Runts.

******

Marsala i palazzi pubblici si illuminano di blu - L'amministrazione comunale di Marsala ha concesso il patrocinio all'iniziativa promossa dall'Associazione "Spazio Donna", apprezzando le iniziative della Fondazione italiana per l'Autismo relative alla campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale di questo disturbo cerebrale.

Fra le altre cose la Giunta Grillo ha disposto l'illuminazione di blu del Palazzo Municipale e dell’atrio comunale oltre alla apposizione del logo del Comune sui volantini conoscitivo distribuiti da Spazio Donna.

"Riteniamo che occorre, in linea generale, migliorare la conoscenza di questo status che affligge alcune persone - precisa il Sindaco Massimo Grillo. Gli sforzi devono essere mirati non solo ad avere migliori cure ma soprattutto a favorire una migliore integrazione nella società di questi nostri fratelli che sono dotati di una grande sensibilità oltre che di una straordinaria intelligenza". La mia amministrazione a breve affiderà Villa Damiani per un progetto sul “dopo di noi”.

******

"Autism Friendly" a Trapani - Nella giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, il Comune di Trapani, in collaborazione con il Comitato Paraolimpico Sicilia e Confartigianato Imprese Trapani, ha sostenuto e patrocinato l'evento "Autism Friendly".

Hanno partecipato: la Fondazione Auxilium; l’Asp di Trapani; le Associazioni presenti (SOS Autismo, Solidalmente, Insieme ABA, Elimi Rugby, e Granata Basket, Anfass), ma, soprattutto, le famiglie con i loro ragazzi e alcune associazioni di categoria come l'Associazione Ristoratori di Trapani.

I genitori hanno raccontato le difficoltà che vivono quotidianamente con i loro figli quando si trovano al di fuori del contesto familiare. Il loro messaggio, oltre a sensibilizzare la comunità a dare un concreto supporto, è stato anche quello di voler collaborare con le istituzioni, le associazioni e gli esercenti. A tutti loro è stato donato un braccialetto ed un adesivo, necessari alle stesse famiglie, così da riconoscere le persone all’interno delle attività commerciali che potrebbero prestare un servizio adeguato in caso di difficoltà. Oltre questi due simboli, è stato consegnato un attestato con delle semplici regole che possono aiutare a distinguere chiunque fosse affetto da Autismo.

«Per capire bisogna conoscere - ha spiegato l'Assessore ai Servizi sociali Giuseppe Virzì -. Piccole precauzioni possono aiutare tante famiglie della nostra comunità a vivere maggiormente fuori dalle proprie mura domestiche. Questo è l'augurio che ci facciamo e che auspichiamo di raggiungere insieme: quello di oggi è stato sicuramente l'inizio di un percorso. Un sentito ringraziamento va a Live per l'impegno e la sensibilità per questo argomento».

******

Lions Club Trapani - Lo scorso 2aprile in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo, istituita nel 2007 dall'assemblea generale dell'ONU , con lo scopo di richiamare l'attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico, il Lions Trapani ha aderito alla giornata illuminando di luce blu la propria sede sociale in Corso Vittorio Emanuele n.4 a Trapani.