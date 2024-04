Trapani, chiuso il locale della sparatoria

12/04/2024 21:14:00

Chiuso il locale davanti al quale, lo scorso 10 marzo in via Calatafimi, angolo via Marino Torre a Trapani, è stato gambizzato un uomo.

La vittima sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco.

Il 23 marzo, la Polizia di Stato ha arrestato due fratelli trapanesi, portandoli in carcere, per lesioni aggravate dall'uso di armi da sparo, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e minaccia aggravata.

Questo pomeriggio, il locale è stato chiuso su disposizione del questore, sulla base degli articoli 1 e 100 del Tulps, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Allo stato attuale non è possibile escludere un collegamento alla sparatoria.