Verso le elezioni europee. Gli appuntamenti in Sicilia

Perde pezzi Azione di Carlo Calenda, in Sicilia è Peppe Castiglione a dire addio al partito che l’ha riportato in parlamento nel 2022.

Castiglione torna a casa, rientra in Forza Italia. Le divergenze politiche con Calenda hanno segnato distanza, in particolare la posizione di accuse e di intransigenza nei confronti di Totò Cuffaro ha messo la parola fine a questa breve esperienza, seppure Castiglione con Cuffaro non sia mai stato alleato.



Ma c’è di più, si tratta della prospettiva politica, perché, seppure si voglia girare attorno alla questione, i piccoli partiti ormai hanno difficoltà pure a garantire gli eletti interni figurarsi ad essere attrattivi.

Le europee poi segneranno un ulteriore riequilibrio delle forze politiche, a crescere i partiti maggiormente strutturati, la guida azzurra di Antonio Tajani è solida e la morte di Silvio Berlusconi non ha messo in liquidazione il partito.



In Sicilia continua a incassare consensi, c’è movimento attorno al partito con nuovi ingressi e altri ritorni.

Continua la campagna elettorale così per le elezioni europee, il 18 maggio a Marsala alle Saline Genna ci sarà un incontro con Giuseppe Milazzo, euro deputato uscente, candidato al Parlamento europeo per Fratelli d’Italia.



A sostegno della candidatura di Rita Bernardini, della lista Stati Uniti d’Europa, c’è Tullio Padovani, Emerito di Diritto Penale: “Mandiamo Rita Bernardini in Europa perché Rita ha combattuto tutta la vita per raggiungere, consolidare e salvaguardare i diritti su cui l’Unione Europea si fonda. Prima di tutto valori di libertà e di uguaglianza”.

A Marsala oggi si terrà una tavola rotonda, “Per una Unione Europea promotrice di giustizia sociale, di pace di dignità di ogni essere umano. Tavola Rotonda con 10 candidati al Parlamento Europeo”, con 10 candidati alle europee, organizzata dalla Scuola di formazione all’impegno sociale e politico dell'Opera Mons. Gioacchino ODV e dall'Associazione Cercasi un fine Onlus.

Sarà trasmessa sulla Tr3, parteciperanno i seguenti candidati: Aiello Piera (Libertà - Cateno De Luca) - Sonia Alfano (Azione con Calenda) -Antoci Antonio (Movimento 5 Stelle) - Giuseppe Belvisi (Partito Democratico) - Rita Bernardini (Stati Uniti d'Europa) - Chinnici Caterina (Forza Italia) - Antonino Mantineo (Pace Terra Dignità) - Milazzo Giuseppe (Fratelli d'Italia) - Leoluca Orlando (Alleanza Verdi Sinistra) - Tardino Annalisa (Lega Salvini Premier).

Domenica 19 maggio, alle 17.30, Leoluca Orlando, candidato nella lista "Alleanza Verdi - Sinistra”, sarà da Albania.

Il 21 maggio a sostenere la candidatura di Caterina Chinnici, candidata in Forza Italia, un evento organizzato dall’MPA, presso l’Hotel Crystal di Trapani. Appuntamento alle 18, interverranno Raffaele Lombardo, Nino Papania, Roberto Di Mauro e la candidata al Parlamento Europeo Caterina Chinnici.

E’ partito in camper Cateno De Luca, capolista in tutte le circoscrizioni per la lista Libertà, tour elettorale al Nord per poi tornare in Sicilia.

Oggi presenterà a Palermo la sua candidatura Francesco Calanna, alle ore 17 presso l’Hotel Joli, in via Michele Amari 11, schierato al secondo posto nella lista “Stati Uniti d’Europa”, promossa da Più Europa, Italia Viva, socialisti e socialdemocratici, radicali, liberali e centristi. Interverranno Antonio Matasso, segretario regionale dei Socialdemocratici, e Palmira Mancuso, portavoce regionale di Più Europa. Calanna, attuale presidente del Gal Nebrodi Plus, è stato deputato regionale nella XIV legislatura e presidente provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori messinese, consigliere comunale a Capo d’Orlando e provinciale a Palazzo dei Leoni, commissario straordinario dell’Ente di sviluppo agricolo, nonché commissario della Città metropolitana di Messina.

Ad avere incontrato i giovani messinesi è stato Massimo Romagnoli, candidato al Parlamento europeo con Alternativa Popolare. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla politica, l’iniziativa è stata promossa dall’associazione Metropolis. Durante l'incontro, l'On. Romagnoli ha offerto ai giovani presenti non solo la sua visione politica, ma anche una riflessione sulla sua fede cristiana e il suo impatto sulle imminenti elezioni Europee: “La fede cristiana non è solo una componente personale, ma un elemento che permea ogni aspetto della mia vita, compresa la mia attività politica. Per me, è fondamentale incarnare i principi di amore, compassione e solidarietà nel mio lavoro per la comunità. Cerco costantemente di portare avanti politiche che riflettano questi valori fondamentali, lavorando per il benessere di tutti i cittadini e promuovendo l'uguaglianza e la giustizia sociale. La mia fede mi guida nel servire gli altri e nel cercare di fare del mondo un luogo migliore per tutti, indipendentemente dalle differenze o dalle circostanze.”