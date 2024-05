Castelvetrano, corse clandestine di cavalli a Triscina. Nove denunciati

20/05/2024 18:09:00

I Carabinieri di Castelvetrano, assieme ai colleghi del Nucleo CITES di Trapani e del personale veterinario dell'ASP, hanno sgominato un'organizzazione che gestiva corse clandestine di cavalli nella frazione di Triscina. Nove persone sono state denunciate per i reati di organizzazione, promozione e direzione di competizioni non autorizzate, oltre che per aver messo in pericolo l'incolumità degli animali.

L'operazione è stata condotta domenica scorsa all'alba, dopo giorni di appostamenti e osservazioni che avevano permesso ai militari di individuare un terreno privato adibito a ippodromo clandestino. All'arrivo dei trenta carabinieri impegnati nell'operazione, circa un centinaio di spettatori si sono dileguati, mentre sono stati identificati e denunciati nove soggetti provenienti dall'hinterland trapanese e palermitano, ritenuti responsabili a vario titolo dell'organizzazione, della direzione e della partecipazione alle corse clandestine.

Oltre ai reati penali, sono state accertate anche violazioni amministrative relative alla regolarità dei cavalli, che sono stati sottoposti a prelievi di sangue per verificare l'eventuale somministrazione di sostanze dopanti.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, proseguiranno nei prossimi giorni per approfondire ulteriori aspetti della vicenda, tra cui l'esistenza di un possibile circuito illegale di scommesse.