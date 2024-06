06/06/2024 16:54:00

Marsala sarà la sede dei prossimi Campionati Regionali Paralimpici di Tennis Tavolo categorie singolo ed a squadre che si terranno al Palazzetto dello Sport San Carlo sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. All’interno della manifestazione, organizzata dalla Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala in collaborazione con il Comitato Regionale FITET Sicilia, oltre agli esami del corso allenatori, ci sarà spazio per il Campionato Regionale Promozionale al quale è possibile iscriversi contattando la società lilibetana cara alla Presidente Sandra Sorrentino. Domenica 8 verranno assegnati i titoli di Squadra Paralimpica Campione Regionale di classe 1/5 - 6/10 – 11, mentre domenica 9 i titoli di Campioni Regionali Paralimpici Individuali M/F assoluti, giovanili ed esordienti di tutti i gruppi di classi previsti dal Regolamento Regionale. Sarà un week end importante per la Germaine Lecocq che impegnata in questa stagione su più fronti sportivi con l’organizzazione di questa manifestazione ha teso a certificare un ruolo nel mondo dello sport che va oltre i classici canoni a cui siamo abituati, rinnovando il proprio impegno attraverso questo fantastico evento come società da sempre attenta al settore paralimpico.

Credit: foto Francesco De Simone.