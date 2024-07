A Marsala il kickboxing contro la violenza sulle donne

23/07/2024 16:30:00

L'associazione "Con Te Donna" scende in campo contro la violenza sulle donne grazie a un accordo con la palestra Fitness Point, proponendo attività volte a combattere una piaga sociale sempre più evidente. Gli ultimi dati Istat rivelano che una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, è vittima della violenza di un uomo; 6,7 milioni di donne hanno subito violenza fisica o sessuale; 7,1 milioni hanno subito violenza psicologica; 2,7 milioni sono vittime di comportamenti persecutori (stalking).

Con l'ufficializzazione della convenzione siglata con Emanuele Sammartano, istruttore marsalese di fitboxe, prende forma il progetto rivolto alle donne per promuovere una nuova campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, in particolare quella sulle donne.

L'associazione "Con Te Donna", presieduta da Maria Gerardi, è impegnata a realizzare interventi per l’attuazione dei principi di parità e uguaglianza tra uomini e donne, abbattendo ogni forma di violenza di genere. Ha organizzato una manifestazione mercoledì 24 luglio: la prima lezione di fitboxe con stretching in Silent Energy che si svolgerà presso il Bastione Velasco in via Bottino, 18.

"Intendiamo offrire alle donne gli strumenti per potersi difendere e al contempo vogliamo lanciare un messaggio forte: per sconfiggere una volta per tutte la violenza è necessario trovare il coraggio di denunciare - dichiara Maria Gerardi -. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Lo sport può contribuire al valore sociale e sostenibile dell’essere umano e alla tutela del disagio sociale, contro ogni forma di violenza, attento all’integrità fisica e psicologica”.

Questo evento segna un passo importante nella lotta contro la violenza di genere, sottolineando l'importanza di iniziative che, attraverso lo sport, possano fornire supporto e strumenti concreti alle donne.