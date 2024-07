I fatti del 24 Luglio: il crollo di Scampia, l'aggressione al giornalista, corre Harris

24/07/2024 07:30:00

E' il 24 Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• È gravissimo il bilancio del crollo di Scampia: due morti confermati e 13 feriti. Preoccupano soprattutto le condizioni di due bambine di 4 e 7 anni. Centinaia gli sfollati, cresce la rabbia per la periferia degradata

• Sono quattro gli indagati, tutti di estrema destra, per l’aggressione del giornalista Andrea Joly a Torino. Bufera su Ignazio La Russa, che critica il cronista per non essersi dichiarato tale

• Kamala Harris è già in piena campagna elettorale: ha dato a Trump dell’imbroglione e del predatore sessuale. I primi sondaggi le sono favorevoli





• Intanto si è dimessa la direttrice del Secret Service, Kimberly Cheatle: ha pagato gli errori nella vicenda dell’attentato di Butler

• Marinella Soldi lascia la presidenza della Rai, ha accettato un nuovo incarico alla Bbc

• Chiusa l’inchiesta sul naufragio e la strage di Cutro: secondo i pm vi fu negligenza nei soccorsi. Sei le persone indagate

• Drammatico rapporto dell’associazione Antigone sulle carceri italiane: sono insalubri e sovraffollate. La situazione peggiore è quella di San Vittore

• Repubblica anticipa un rapporto della Commissione Europea che dovrebbe essere diffuso oggi: in esso si criticano il premierato e altre riforme del governo di centrodestra

• Amazon Italia è nel mirino dei pm milanesi: la società è accusata di frode fiscale e le sono stati sequestrati 120 milioni di euro

• La distribuzione degli incarichi al Parlamento europeo si è rivelata deludente per Forza Italia, meno per FdI. Lega e Patrioti sono stati tagliati fuori dalle nomine

• La Corte Costituzionale ha escluso che una sentenza possa introdurre un terzo genere, oltre a quelli maschile e femminile. Per farlo, dicono i giudici, è necessaria una legge

• Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba è a Pechino per colloqui con i dirigenti cinesi: è il primo contatto tra le due diplomazie dall’inizio dell’invasione russa

• Nell’Agro Pontino sono raddoppiate le assunzioni di braccianti: si parla di «effetto Satnam» dal nome dell’operaio ferito sul lavoro, rimasto senza un braccio e lasciato morire per la strada. Da allora i controlli sono stati intensificati

• Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita nelle acque di Santa Margherita di Savoia, in Puglia. Era con 4 coetanei

• Non ce l’ha fatta Danilo Cremona, giocatore di pallavolo della Meratese, colpito da un malore durante un torneo. L’atleta, 32 anni, si è spento in ospedale

• Jannik Sinner è ammalato e ha dovuto rinviare la sua partenza per Parigi. Le prime gare olimpiche di tennis sono previste per sabato

• La campionessa inglese di equitazione Charlotte Dujardin è stata costretta a ritirarsi dai giochi olimpici per aver maltrattato alcuni cavalli

• È stato presentato il programma del Festival del Cinema di Venezia: cinque su 21 i film italiani in gara. Una folla di star internazionali è attesa in Laguna

• Max Leitner, 66 anni noto come “re delle evasioni”, è stato trovato morto nel suo appartamento di Merano. Lo ha stroncato un malore

Titoli

Corriere della Sera: Morte e rabbia a Scampia

la Repubblica: L’Ue boccia l’Italia

La Stampa: CasaPound, gli alibi di La Russa

Il Sole 24 Ore: Entrate boom, niente manovra bis

Avvenire: «Più sforzi e opzioni/ per la pace in Ucraina»

Il Messaggero: Statali, scatti senza laurea

Il Giornale: Cutro, pagano i soccorritori

Leggo: Effetto Singh nei campi/ È record di assunzioni

Qn: Kamala subito all’attacco di Trump

Il Fatto: Trasporti al collasso:/ se questo è un ministro

La Verità: Così in 10 anni big pharma/ ha creato il dogma vaccino

Il Mattino: Il ballatoio/ della morte/ e il futuro/ da costruire

il Quotidiano del Sud: xxI quattro giorni che spezzano/ l’Italia ferroviaria in due

il manifesto: La faglia di Scampia

Domani: La Russa attacca il cronista picchiato/ Sullo scandalo al Csm difende Natoli