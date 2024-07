24/07/2024 00:30:00

Al via la selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti in Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le figure professionali richieste svolgeranno attività operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione da parte degli Enti impositori.

Le candidature dovranno essere presentate online entro il 10 settembre 2024.

I dettagli e i requisiti per la partecipazione sono contenuti nell'avviso di selezione pubblicato sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.