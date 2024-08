Incendi in Sicilia, dodici roghi in tutta l'isola. Fiamme vicino Erice

15/08/2024 08:06:00

Dodici incendi ieri in Sicilia. La Sicilia è stata teatro di diversi roghi che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, delle guardie forestali e dei volontari della Protezione civile. Gli incendi si sono verificati in diverse province: due a Palermo, Agrigento e Siracusa, quattro a Catania, uno a Messina e uno a Trapani.

Nel Catanese, i roghi sono scoppiati in quattro località: Caltagirone, in contrada Vallone Innamorato; Castiglione di Sicilia, in contrada Tronco Ganzera; a Catania, in contrada Vaccarizzo; e Piedimonte Etneo, in contrada San Gerardo. In provincia di Siracusa, le fiamme hanno colpito Lentini, in contrada Casa Grottastella, e Noto, in contrada San Paolo di Noto.

Nell'Agrigentino, incendi hanno interessato Grotte, in contrada Cinque Salme, e San Biagio Platani, in contrada Gialdonieri. Nel Messinese, il fuoco è divampato a Castroreale, in contrada Pizzo Daini.

Nel Palermitano, gli incendi hanno coinvolto Lascari e Trappeto, mentre nel Trapanese le fiamme hanno lambito Erice, in contrada Tangi.