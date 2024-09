I fatti del 17 Settembre: scontro totale Grillo - Conte, battaglia per Commerzbank, Udinese capolista

17/09/2024 06:59:00

E' il 17 Settembre 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Conte e Grillo sono prossimi alla rottura. Il leader del M5s è tornato a fare l’avvocato. Ha smontato, in punta di diritto, tutte le accuse del fondatore. S’è detto pronto a strappare il contratto che fa guadagnare a Grillo 300.000 euro l’anno, e anche a portarlo in tribunale

• È battaglia tra Deutsche Bank e Unicredit per Commerzbank. I tedeschi non hanno apprezzato la mossa di Orcel che ha acquistato il 9% dell’istituto e studiano un piano per prendersi il 12% della banca in mano al governo di Scholz

• È tutto pronto per la due giorni a Viterbo di Roberto Vannacci. Il generale ribadisce che non vuole creare un partito ma dare vita a uno tsunami

• Matteo Salvini dice che non intende patteggiare sul caso Open Arms, nonostante la richiesta di sei anni di carcere: «Sono convinto di avere ragione». Intanto lancia la sua Pontida internazionale

• In Serie A l’Udinese ha battuto fuori casa il Parma per 3 a 2 e s’è guadagnata la prima posizione in classifica. L’ultima volta risale a tredici anni fa. Vittoria anche per la Lazio sul Verona per 2-1

• Chiara Pratolini, la studentessa di 22 anni che avrebbe sepolto due neonati nel giardino di casa dei suoi, ha agito da sola. Lo sostiene la procura di Parma. Il padre dei due neonati, un coetaneo, è disperato



• Il ragazzo di 17 anni che a Paderno Dugnano ha sterminato la famiglia, ha incontrato i nonni per la prima volta da quando è stato arrestato. Verrà trasferito a Firenze per seguire un difficile percorso psicologico

• L’attentatore di Donald Trump rischia 20 anni di carcere e non è ancora stato incriminato per tentato omicidio. Il tycoon attacca: «L’attentato contro di me è colpa della retorica di Biden e Harris»

• Giorgia Meloni ha incontrato Keir Starmer. Lei si è detta contraria ai missili a lungo raggio in Russia. Lui si è detto favorevole al modello Albania per i migranti. E dire che ha bocciato il progetto Ruanda del suo predecessore Sunak

• Questa mattina Ursula von der Leyen svelerà la nuova commissione. Fitto verso una vicepresidenza con deleghe al Pnrr e alla Coesione. Intanto, in polemica con la presidente, si è dimesso il commissario francese Thierry Breton

• Le vittime delle alluvioni nell’Europa centrale sono almeno 18. I dispersi 7. Oggi una propaggine di Boris è attesa anche in Italia

• Netanyahu vuole modificare lo status quo del Monte del Tempio e silurare il ministro della Difesa Yoav Gallant

• Dopo Toti e Signorini, anche Aldo Spinelli ha chiesto il patteggiamento: tre anni e due mesi con la confisca di 470 mila euro

• Giovanni Donzelli dice di non aver mai ricevuto dal sottosegretario Delmastro documenti riservati sul caso Cospito. Alla Camera ha riportato le esatte parole solo grazie alla «memoria prodigiosa» di Delmastro

• Paolo Virzì ha ritirato la querela nei confronti di Micaela Ramazzotti. Lei no. Lo scorso giugno nel dehors di un ristorante all’Aventino erano volati parole grosse, piatti, cellulari, sedie e spintoni

• A Nardò un turista australiano s’è denudato per una scommessa persa a un addio al celibato. I residenti lo hanno picchiato e mandato in ospedale

• Luna Rossa ha perso contro American Magic. Per le finali bisogna aspettare domani

Titoli

Corriere della Sera: Trump va al contrattacco

la Repubblica: Ursula piega Macron

La Stampa: Ue, Ursula impone la sua squadra

Il Sole 24 Ore: Metalmeccanica, frenata più forte / Rischio stop per 4 imprese su 10

Avvenire: A porte chiuse

Il Messaggero: Ue, pronta la Commissione / Fitto verso la vicepresidenza

Il Giornale: Schlein, sgambetto all’Italia

Leggo: Tonnellate di cibo nella spazzatura

Qn: Sanatoria fiscale per partite Iva e imprese

Il Fatto: 7 miliardi per i nuovi / F-35 si trovano sempre

Libero: Attacco Ong a Salvini / «Vattene in prigione»

La Verità: La Giustizia non c’entra / il caso Salvini è politico

Il Mattino: Lavoro, il Sud fa da traino

il Quotidiano del Sud: Milano, Roma, Firenze capitali del crimine / Nessuna città del Mezzogiorno nella Top Ten

il manifesto: Il labour / sporco

Domani: Salvini, la destra unita contro i pm. L’arma della riforma delle carriere