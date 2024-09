36 anni senza Mauro Rostagno. Le iniziative e il ricordo

26/09/2024 06:00:00

Il 26 settembre di 36 anni fa, a Valderice, Cosa nostra uccideva il giornalista e sociologo Mauro Rostagno. Rostagno fu assassinato in contrada Lenzi mentre rientrava alla comunità Saman, che dirigeva, dopo aver trascorso la giornata negli studi della televisione locale RTC, dove curava il notiziario. La sua auto, una Duna bianca, fu intercettata da due killer che lo colpirono con un fucile a pompa e una pistola, togliendogli la vita sul colpo.

Mauro Rostagno, 46 anni, ha vissuto una vita intensa e poliedrica. Sociologo, giornalista e fondatore del movimento politico Lotta Continua, Rostagno aveva studiato presso la facoltà di Sociologia di Trento, dove diventò uno dei protagonisti del movimento studentesco del Sessantotto. A Trento conobbe figure chiave come Marco Boato, Renato Curcio e Margherita Cagol, fondando insieme a loro Lotta Continua, uno dei principali gruppi extraparlamentari dell'epoca. Negli anni '80, Rostagno si trasferì a Valderice, dove divenne una figura di riferimento per il recupero dei tossicodipendenti, dirigendo la comunità Saman e utilizzando la sua presenza in televisione per denunciare apertamente la mafia.

La lunga vicenda giudiziaria che seguì l'omicidio portò, dopo decenni di indagini e rinvii, alla condanna all'ergastolo del boss Vincenzo Virga, ritenuto il mandante del delitto. Vito Mazzara, inizialmente condannato come sicario, fu poi assolto in appello. La Corte di Cassazione confermò nel 2018 l'ergastolo per Virga, rigettando i ricorsi presentati dalla difesa e dalla Procura generale di Palermo. Con la stessa sentenza, venne definitivamente confermata l'assoluzione di Mazzara.

Rostagno continua ad essere ricordato come un simbolo della lotta contro la mafia e dell'impegno civile. Il suo coraggio nel denunciare pubblicamente Cosa nostra attraverso il suo lavoro giornalistico e il suo impegno sociale ne fanno una figura indimenticabile per la Sicilia e per l'Italia. A 36 anni dalla sua morte, il suo ricordo è ancora vivo, come esempio di chi ha sacrificato la propria vita per la verità e la giustizia.

Il manifesto per il 36 anniversario e il ricordo di Satnam Singh - Nel 36° anno senza Mauro, nel mondo spirano venti di guerra ancora più forti di quelli degli ultimi anni. La popolazione della striscia di Gaza è allo stremo, la guerra in Ucraina si è estesa anche in Russia e nel mondo si contano ben 57 conflitti di cui i media peraltro parlano molto poco.

La sofferenza delle popolazioni coinvolte nelle guerre è indescrivibile, come il pericolo di estensione delle guerre e il rischio dell’uso delle armi nucleari è evidente.

Il Papa avverte che è già in corso la terza guerra mondiale, ed ha ragione. Nel nostro Paese si succedono accadimenti generati da egoismo e intolleranza nonché episodi di sfruttamento del lavoro.

E’ il caso di Satnam Singh, lavoratore, bracciante agricolo di nazionalità indiana che in provincia di Latina raccoglieva zucchine per 14 ore al giorno per una paga di 4 euro l’ora. In nero e senza diritti e tutele. Satnam è morto di lavoro, non è stato soccorso ed è stato abbandonato dal padrone davanti casa sua, col braccio tranciato posato in una cassetta di frutta.

Noi siamo certi che Mauro avrebbe aperto il notiziario di RTC raccontando questa storia, quella di un lavoratore reso schiavo, usato e gettato via come un oggetto di consumo, uno scarto della produzione capitalistica. Per questa ragione abbiamo deciso di dedicare a Satnam, fratello nel sogno di Mauro e nostro, e al tema della lotta contro gli infortuni sul lavoro gli incontri del Ciao Mauro di quest’anno.

Lo faremo come sempre prima a Lenzi, alla Stele per Mauro, con i sindacati e le istituzioni, e poi al cimitero di Ragosia con i ragazzi delle scuole e gli artisti. Con l’unica esortazione possibile: RESTIAMO UMANI.





Programma a Valderice

9:45: Incontro con sindacati e istituzioni presso la Stele di Lenzi, luogo dell'uccisione di Mauro Rostagno.

11:15: Cerimonia laica al Cimitero comunale di Valderice (contrada Ragosia), con la partecipazione di scuole e artisti. Un'occasione per riflettere su temi ancora attuali come giustizia sociale, diritti dei lavoratori e memoria collettiva.

La manifestazione a Trapani - In occasione del 36mo anniversario della morte di Mauro Rostagno, brutalmente ucciso per mano mafiosa, l’Amministrazione comunale intende ricordarLo o con una sobria cerimonia di commemorazione che terrà il 26 settembre alle ore 9,30 presso la Piazza a Lui intitolata (ex Piazza Mercato del Pesce – Lungomare Dante Alighieri).