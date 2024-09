Volley B1: lunedì 7 ottobre la presentazione del Marsala Volley al 37° Stormo di Birgi

26/09/2024 10:30:00

Lunedì 7 Ottobre alle ore 17:30, presso la base militare del 37° Stormo dell'Aeronautica Militare di Birgi, ospiti del Comandante Daniele Mastroberti, si terrà la presentazione ufficiale della squadra del Marsala Volley che affronterà il Campionato serie B1 di Volley Femminile. Occasione di sinergia tra il mondo dello Sport e le Istituzioni, l'evento, sottolinea i valori comuni di dedizione, spirito di squadra e disciplina, grazie ai quali il Marsala Volley sarà accolto nella prestigiosa cornice della base militare di Birgi. Alla presentazione saranno presenti non solo le 12 atlete della prima squadra, ma anche le giovani promesse della Serie C, tutto lo staff tecnico e i dirigenti della società. Un'importante rappresentanza di tifosi, sponsor ed autorità del territorio, sarà presente per sostenere la squadra in vista della nuova stagione sportiva. Al termine della cerimonia di presentazione, sarà previsto un momento di incontro tra atlete e pubblico, per rafforzare ulteriormente il legame con i tifosi e con tutti coloro che sostengono la squadra.

"Siamo lieti di poter offrire la cornice della presentazione ufficiale del Marsala Volley che rappresenta una delle eccellenze sportive del territorio - dichiara il Comandante Daniele Mastroberti - lo sport incamera appieno i valori di passione, costanza e determinazione che caratterizzano la Forza Armata”. Il Presidente del Marsala Volley Massimo Alloro ha espresso gratitudine per l’ospitalità offerta dall’Aeronautica Militare: “Per noi è un onore immenso essere ospitati dal 37° Stormo, simbolo di eccellenza e professionalità. Questo incontro rappresenta un’opportunità per consolidare il rapporto tra sport, istituzioni e comunità locale”.

Per accedere all'interno della Base del 37° Stormo dell'Aeronautica e partecipare all’evento bisognerà necessariamente registrarsi sul sito marsalavolley.it fornendo tutti i dati richiesti.