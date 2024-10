 Caos nei collegamenti con le Egadi: Forgione accusa Regione Liberty Lines di irresponsabilità

03/10/2024 18:00:00

Il sindaco di Favignana, Francesco Forgione, ha lanciato un appello urgente al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, chiedendo un intervento immediato per prorogare gli orari estivi dei collegamenti veloci da e per le Isole Egadi. La richiesta giunge dopo che l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha respinto la proposta dell'amministrazione comunale di estendere gli orari estivi fino al 31 ottobre, motivando la decisione con gli alti costi operativi.

L'introduzione dell'orario invernale dal 1° ottobre ha comportato una drastica riduzione delle corse giornaliere, generando notevoli disagi sia per i residenti che per i turisti. "Le isole sono ancora affollate di turisti e con la ripresa delle scuole, molti cittadini e studenti egadini non riescono a trovare posto sugli aliscafi per rientrare a casa," ha dichiarato Forgione. "I turisti, inoltre, perdono le coincidenze con aerei e altri mezzi di trasporto. Si tratta di una situazione insostenibile."

Il sindaco ha definito la scelta della Regione "sbagliata e irresponsabile", ribadendo che la decisione non tiene conto delle reali necessità delle isole. "Avevamo già avvertito delle conseguenze di questa scelta e i fatti stanno confermando i nostri timori. L'Assessorato regionale e Liberty Lines hanno ancora tempo per ripensare la loro decisione e prolungare gli orari estivi. Se non lo faranno, sarà inutile parlare di destagionalizzazione e turismo di qualità," ha aggiunto Forgione, sollecitando un'azione diretta da parte del presidente Schifani, che ha mantenuto la delega per le isole minori.

L'appello del sindaco mette in luce una problematica che incide fortemente non solo sulla quotidianità degli abitanti delle Egadi, ma anche sull'industria turistica, in un periodo in cui le isole sono ancora meta di numerosi visitatori.