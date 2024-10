A Marsala torna il Festival "Le Vie dei Tesori", tra storia, cultura e la polemica sul volo allo Stagnone

03/10/2024 06:00:00

Dal 5 al 20 ottobre 2024, Marsala ospiterà la sesta edizione del festival "Le Vie dei Tesori", un evento che trasforma la città in un itinerario alla scoperta di tesori nascosti e percorsi storici unici , che quest'anno non manca di polemiche, sorte relativamente al volo in Piper sullo Stagnone, prima previsto e poi stoppato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani. Il festival, che si estenderà per tre weekend, offre l'opportunità di esplorare luoghi di grande valore storico e culturale, tra siti archeologici, cantine vinicole, monumenti e persino esperienze uniche come voli panoramici.

Il programma di quest’anno, curato per "Le vie dei Tesori" da Serena Parrinello, include la visita a cinque importanti siti del Parco Archeologico Lilibeo, tra cui il fossato punico del IV secolo a.C., le necropoli e gli ipogei. Tra questi spiccano il complesso monumentale di Santa Maria della Grotta, la Chiesa di San Giovanni con l’Antro della Sibilla, e il ricco Ipogeo di Crispia Salvia, affrescato con grande maestria. Gli amanti della storia potranno ammirare anche il Trittico Fiammingo, dipinto del XVI secolo, che dopo oltre trent’anni ritorna nella sua sede originaria, il Palazzo Comunale.

Non mancheranno le esperienze sensoriali, con quattro cantine che apriranno le loro porte: Cantine Pellegrino, Cantine Florio, Cantine Bianchi, e Curatolo-Arini. I visitatori potranno immergersi nei racconti storici legati alla produzione del Marsala e degustare vini che rappresentano la tradizione vinicola della zona. Come afferma il sindaco Massimo Grillo, “È una grande opportunità per Marsala, una vetrina che svela realtà sconosciute anche ai cittadini. Un itinerario che ci inserisce in una rete regionale, con una ricaduta positiva sul territorio”.

Oltre alle visite culturali e storiche, il festival offrirà altre esperienze originali, come la possibilità di fare yoga tra i monumenti, una lezione di vela con la campionessa Laura Linares, e laboratori per i più piccoli, curati dalla Libreria Il Circoletto. Per chi desidera tornare indietro nel tempo, ci saranno anche dimostrazioni di ricamo tradizionale con le ricamatrici di Percorsi di Filo.

Il Festival Le Vie nato a Palermo nel 2006, è cresciuto anno dopo anno, toccando 17 città nel 2023 e attirando 250 mila visitatori. Con un impatto economico sul territorio di oltre sette milioni di euro, il festival ha saputo valorizzare luoghi poco conosciuti, creando sinergie tra istituzioni, enti privati e cittadini. Marsala ha contribuito a questo successo lo scorso anno con quasi tremila visitatori e un indotto economico di 120 mila euro. Quest’anno il festival si ripropone di superare questi numeri, offrendo un’esperienza culturale unica che lega passato e presente, tradizione e innovazione, per far scoprire il cuore pulsante della Sicilia.

Il volo in Piper e la questione della Riserva dello Stagnone

Tra gli eventi del festival c'è anchel volo panoramico in Piper sopra Favignana, inizialmente previsto anche per sorvolare la Riserva Naturale dello Stagnone. Tuttavia, la questione del sorvolo sulla riserva ha sollevato polemiche, a causa di tre normative che vietano il volo su quest'area protetta: il regolamento della Riserva, il piano di gestione dei siti della rete Natura 2000, e la legge quadro sulle aree protette. Dopo l'intervento del nostro giornale Tp24, che ha evidenziato il divieto, il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha diffidato la Fondazione Le Vie dei Tesori e l'AeroClub di Palermo dal procedere con il volo sulla riserva. Durante la conferenza stampa, il vice presidente delle Vie dei Tesori, Marcello Barbaro, ha chiarito la posizione: “Il volo era autorizzato dall’aeronautica civile e militare, ma per evitare polemiche abbiamo deciso autonomamente di cambiare itinerario. Eravamo nel pieno diritto di sorvolare lo Stagnone, ma abbiamo scelto di venire incontro a una certa sensibilità”. Stessa cosa ci ha ribadito la presidente della Fondazione "Le Vie dei Tesori", la giornalista Laura Anello, ricordandoci che vicino allo Stagnone c'è l'aeroporto di Birgi, sottolineando la presenza dei voli civili e militari. Bisogna però dire, lo facciamo noi, che i voli di linea o quelli militari decollano e atterrano ma non sorvolano lo Stagnone. Resta comunque il fatto che ben tre normative vietano il volo sulla Riserva e nessuno tra coloro che avevano il dovere di vigilare lo ha fatto. Lo scorso anno, infatti, il volo si è svolto "regolarlmente", anche se vietato.