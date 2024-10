Tutte le finte scuse di Tranchida

03/10/2024 10:34:00

Manca solo: "Ci avevo judo". Oppure un classico di quando si andava a scuola e si era impreparati: "E' morta mia nonna" oppure "Ho avuto mal di pancia".

L'ultimo comunicato stampa del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, sulle polemiche sorte intorno al finanziamento revocato per il concertone di questa estate "Green Valley Pop Fest" (sul quale Tp24 ha prodotto un'inchiesta molto documentata senza che mai l'amministrazione sia entrata nel merito per rispondere ...) è un'accozzaglia di scuse e attacchi all'opposizione, con uno stile davvero infantile.

Perchè ogni volta che gli viene contestato qualcosa, il primo cittadino di Trapani risponde sempre con la stessa veemenza fuori luogo. Dato che gli altri, secondo lui, fanno "cortile", come scrive. Oppure sono "scarsi fenomeni da tastiera". Lui, invece, ha un palinsesto di scuse sempre pronte, dall'acqua che manca, alla mensa che non parte per i bambini, fino al pasticcio combinato con il Green Valley. Nell'ordine, la colpa, secondo lo schema di Tranchida è:

- del Comune di Misiliscemi, al quale non si perdona l'autonomia. Sembra che il neonato Comune sia proprio mantenuto da Trapani...

- di chi c'era prima. Tranchida parla di "una città ereditata in condizioni disastrose". Fa bene a ricordarlo. Così come è utile ricordare a Tranchida che, prima del Sindaco Tranchida, a Trapani c'era ... il Sindaco Giacomo Tranchida. Governa ormai dal 2018. Sei anni. Ma davvero si può dare la colpa a chi c'era prima? E poi, chi c'era prima? Il commissario Messineo? L'ex Sindaco Mimmo Fazio? Ma Tranchida non ha come suo fedelissimo assessore a tutto quel Lele Barbara che prima era sostenitore di Fazio?

- ah, ovviamente, il disastro ereditato da Tranchida è anche "etico e morale". Ma che significa? Chi o cosa c'era fino al 2017? Gli unni? Cos'era Trapani? Sodoma?

- il Covid. Ovviamente. Dal 2020 è una scusa che non può mancare, per tutti gli amministratori: c'è stato il Covid. A parte che è offensivo per tutti coloro, soprattutto i professionisti, che le conseguenze del Covid le hanno subite sulla loro pelle. Ma poi, cosa c'entra? E perchè invece non parlare degli investimenti che si stanno facendo a Trapani con il Pnrr? O il Covid va bene solo quando deve giustificare una mancanza dell'amministrazione?

- l'alluvione. Il Covid è una scusa di tutti. L'alluvione ce l'abbiamo solo noi a Trapani, in effetti. Quindi, se tutto va male nel 2024 e perchè ha piovuto nel 2022. Non fa una grinza. E il Sindaco Tranchida cosa ha fatto in questi anni per sollecitare i ristori e gli interventi contro il dissesto del territorio? E perchè, in una città fragile, ha autorizzato un'ulteriore cementificazione come nel caso della Rsa costruita e lasciata a metà in Via Virgilio in una zona vincolata a "verde attrezzato"?

Vanno anche notate due cose, importanti per Trapani. La prima: come comunica il Comune di Trapani? Chi scrive i comunicati, i post dei canali social, le note? E' importante da sapere perché la comunicazione di un ente pubblico non è una clava in mano al Sindaco, né un selfie continuo, è una cosa serie, che apparitene all'ente, non al Sindaco pro - tempore. L'assessore del cuore di Tranchida, Barbara (che adesso, dopo le ultime rinunce avrà la delega, immaginiamo ai "piccoli e medi eventi"...) ha cominciato da "social manager" del Sindaco, poi "portavoce", adesso, appunto, assessore. E' normale? Perchè il Sindaco ha fatto scadere la gara, regolarmente svolta, per l'assunzione di un giornalista per creare, finalmente, un ufficio stampa del Comune?

Seconda nota, politica. E' singolare quello che accade nella politica trapanese. Appena qualcuno, dalle parti dell'opposizione, fa un post "sgarbato", secondo i canoni del bon - ton tranchidiano (ci riferiamo al consigliere Tore Fileccia, che ha "osato" fotografare Sindaco e assessore Fileccia al Palasport in tribuna ...), partono i documenti e le note per biasimare la carenza di stile, l'attacco volgare, eccetera, come se li avesse ripresi sotto la doccia ... Però, poi, nulla si dice su questi comunicati che mettono alla berlina chi, tra stampa e politica, non è allineato al Partito Unico di Tranchida. E negli anni, la "cura Tranchida", l'hanno subita in tanti, giornalisti, politici eccetera.