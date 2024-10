Reportage, illustrazione e poesia. Tre workshop da Otium a Marsala

04/10/2024 16:46:00

Gli artisti in residenza all'Otium di Marsala, in collaborazione con la rivista internazionale The Polyglot,

realizzeranno tre workshop aperti al pubblico nell'ambito del progetto Culture Moves Europe Residency, coordinato dal Goethe-Institut e sostenuto dalla Comunità Europea attraverso il programma Creative Europe. Gli incontri, che si terranno presso il centro culturale Otium in via XI Maggio 106, sono gratuiti e offrono momenti di interazione diretta tra artisti e partecipanti.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

Martedì 8 ottobre 2024 (17:00-20:00): Workshop con il poeta polacco JarosÅ‚aw MikoÅ‚ajewski sul tema I linguaggi del reportage.

Giovedì 10 ottobre 2024 (17:00-20:00): Workshop con l'illustratrice rumena Adina Hutanu sul tema Ricordi illustrati.

Domenica 13 ottobre 2024 (17:00-20:00): Workshop con la poetessa tunisina Lilia Ben Romdhane sul tema Poesia orale.

L'accesso è libero fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione tramite WhatsApp al numero 333-7277176.