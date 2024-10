Grillo in FdI, Bica chiude le porte: "Non porta valore aggiunto, i marsalesi non lo vogliono più"

12/10/2024 06:00:00

Sì al deposito di scorie nucleari. No ad un Grillo bis. Sono le posizioni nette del deputato regionale Giuseppe Bica, di Fratelli d’Italia.



L’ex sindaco di Custonaci ha una posizione contraria al mainstream sul deposito di scorie nucleari in provincia di Trapani, di cui si è tornati a parlare nelle ultime settimane. Il deputato regionale non teme di essere impopolare nel sostenere la realizzazione del deposito: “non seguo la popolarità, seguo le convinzioni politiche e territoriali. La scelta deve essere fatta avendo una visione scientificamente corretta delle cose. Il deposito nucleare, come testimoniano dati scientifici, ha una pericolosità prossima allo zero, nulla”. Per Bica c’è una sorta di pregiudizio: “Si immagina il deposito come sorta di discarica di rifiuti nucleari, è invece un impianto altamente tecnologico e sicuro. Il mio sforzo è quello di dire di ragionare su quello di positivo che può portare. Poi il territorio deciderà come vuole, ma non sarebbe un impianto che andrà a rovinare l’ambiente”.

Il deputato regionale di Fratelli d’Italia interviene sulle cose politiche di Marsala. Con il sindaco Massimo Grillo che era in procinto di entrare nel partito della premier Meloni. Poi le cose si sono arenate. Bica è pronto ad accogliere Grillo nel partito, “ma è chiaro che se dovesse entrare in Fratelli d’Italia dovrà concertare le sue scelte con il partito, e credo che dovrà rimettere il suo mandato nelle mani del partito per costruire un progetto di rilancio del centrodestra, cosa che non è avvenuta negli ultimi anni con l’amministrazione Grillo”. Per il deputato regionale, quindi, se il sindaco entra in FdI bene, ma deve sottostare alle decisioni del partito. E il giudizio sull’amministrazione non è positivo, per Bica non dovrà esserci un Grillo bis. E rincara la dose: “Non credo che Grillo possa portare un valore aggiunto in termini di forza elettorale perchè è inviso alla città”.

Ecco l’intervista integrale.