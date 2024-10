Volley B1: parte bene l’avventura della EnoDoro Marsala; 0-3 all’ICS Santa Lucia

13/10/2024 08:00:00

Esordio con trasferta nel Campionato serie B1 di Volley femminile girone D e prima vittoria per la EnoDoro Marsala Volley che torna da Roma, dopo la sfida contro Santa Lucia, con l’intera posta in palio e la certezza di avere un roster capace di affrontare con la giusta determinazione l’appuntamento sportivo imposto dal calendario senza badare tanto al sottile e concretizzando al massimo le occasioni che si sono succedute durante il match.

Uno 0-3, grazie ai parziali 14/25, 23/25 e 21/25, che lasciano poco all’immaginazione e che certificano un netto predominio territoriale delle lilibetane rallentato da un ritorno delle padrone di casa nel solo secondo parziale, comunque sempre ad appannaggio del Marsala Volley che Coach Luca D’Amico presenta in campo con la diagonale Grippo/Varaldo, le bande Pozzoni e Meniconi e le centrali Cecchini e Zingoni, quest’ultima tornata in panca per l’ingresso del libero Oggioni.

Un’ottima distribuzione del gioco, visto anche lo score personale delle pallavoliste marsalesi, sarà la vera chiave di volta del match che si incanalerà per la giusta via dai primi istanti di gioco giungendo, con il passare delle azioni e dei set, al termine della sfida ed alla conquista di tre importanti punti classifica. Adesso testa alla prima casalinga di domenica 20 ottobre contro le napoletane della Vesuvio Oplonti per provare a dare da subito il primo colpo di coda al torneo.

Tabellino: ICS Santa Lucia – Enodoro Marsala Volley 0-3 (14/25, 23/25, 21/25)

ICS Santa Lucia: Cherubini 3, Taglione 1, Culiani 10, De Arcangelis 8, Morone 6, Palermo 12, Cavallieri (L), Sturabotti 1, Mastrocinque 1, Liuzzo 2, Bressan ne, Ungaro ne. Coach: Lorenzo De Gregoriis.

Enodoro Marsala Volley: Grippo 4, Pozzoni 7, Cecchini 9, Varaldo 20, Meniconi 10, Zingoni 5, Oggioni (L), Carpio 1, Guastella 0, Bondavalli 0, Caserta ne, Lo Gerfo (L2). Coach: Luca D’Amico; Secondo: Lucio Tomasella.

Note Battuta (punti/err): Marsala 6/7, S._Lucia 3/6 - Muri punto: Marsala 6, S_Lucia 9 – Ricezione: Marsala 62%, S_Lucia35% - Attacco: Marsala 38%, S_Lucia 34%.