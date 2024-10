Pedalata in ricordo di Enzo Pantaleo, il ciclista di Campobello investito da un'auto

17/10/2024 08:00:00

“Più passa il tempo, più aumenta la rabbia e il senso di colpa per non essere riusciti a farti avere quella giustizia che meritavi”. Lo scrive su Facebook Simone Pantaleo, il fratello di Enzo, morto il 21 ottobre del 2020 dopo mesi di coma, essendo stato investito da un’auto mentre con la sua bicicletta percorreva la strada provinciale per Triscina.

Quest’anno è alla sua quarta edizione la pedalata per non dimenticarlo, prevista domenica 20 ottobre. I ciclisti si riuniranno alle 9,00 in via Selinunte 98 a Campobello di Mazara, all’altezza dell’abitazione della famiglia Pantaleo. Il percorso, di circa 50 chilometri, prevede una sosta sul luogo dell’incidente e il ritorno al punto di partenza, attraverso Tre Fontane, Torretta Granitola e Mazara del Vallo.

Simone Pantaleo, nel suo post, ha ricordato con amarezza che il responsabile della morte del fratello

è stato condannato a 11 mesi con la sospensione condizionale della pena, perché aveva avuto “una sola condanna penale”.

“Giorno 20 ottobre, assieme agli amici che sono sicuro anche quest’anno saranno tantissimi, faremo una pedalata per ricordarti – ha aggiunto – Stavolta, alla partenza, non ci sarà la nostra adorata mamma che spero sia insieme a te e sono sicuro che ci guarderete da lassù assieme a qualche altro amico”.