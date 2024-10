Favignana, conclusi i lavori per la nuova illuminazione della Galleria Scindo Passo

19/10/2024 00:00:00

Sono stati completati i lavori per la nuova illuminazione della Galleria Scindo Passo a Favignana. Il progetto, realizzato dalla ditta Cap. Ital Service di Gela, si caratterizza per l'impiego di tecnologie avanzate e a basso consumo energetico, nel rispetto dell'ambiente e con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza stradale per i cittadini.

Il nuovo sistema d'illuminazione prevede un rinforzo illuminotecnico in prossimità degli ingressi, riducendo l'impatto visivo per chi entra e esce dalla galleria. L’impianto è stato realizzato utilizzando proiettori di alta qualità, interamente prodotti in Italia.

"Abbiamo fatto un investimento importante per la nostra comunità, non limitandoci a una semplice sostituzione delle lampade ma dotando la galleria di un sistema d'illuminazione moderno e all’avanguardia", dice il sindaco Francesco Forgione. "La nuova illuminazione rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e sicuro per Favignana, con un impatto ambientale ridotto e una maggiore efficienza energetica".