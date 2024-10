Trapani, bastano 6 centimetri di pioggia e le strade diventano fiumi: allagamenti e disagi in città

20/10/2024 06:00:00

Un film già visto. Ancora una volta bastano pochi centimetri di pioggia per mandare in tilt Trapani. Non un violento acquazzone, ma una pioggia battente. Così 6 centimetri di acqua caduti con insistenza sono stati sufficienti a far saltare i tombini e allagare le "solite" strade: da via Virgilio a via Libica, fino a via Orti e le vie interne al quartiere Cappuccinelli.

"Partenza per le isole alle 18.30", recita ironicamente un cartello affisso ad uno dei pilastri delle case popolari del Rione Cappuccinelli, alludendo al fiume d'acqua che ha allagato la strada. E non è un'esagerazione: i residenti hanno trascorso il pomeriggio a svuotare gli appartamenti allagati con le bacinelle.

Insomma, gli interminabili mesi di siccità,sembra che non siano tornati utili a pulire le fognature con sufficienti interventi di manutenzione preventiva. Azioni che attenuano gli effetti di allagamenti comunque inevitabili per Trapani, a causa della sua conformazione urbanistica: basti pensare che al confine con Casa Santa, le acque piovane di Erice convergono tutte a valle. E così alle prime piogge, da sempre, al via scene di ordinaria emergenza in diverse zone della città.

In via Virgilio, l'Atm è intervenuta posizionando gli autobus di traverso per bloccare il traffico e impedire alle auto di finire nell'acqua alta.

All'incrocio tra corso Piersanti Mattarella, via Manzoni e via Convento San Francesco di Paola, dove un tombino è saltato per la furia dell'acqua, sono intervenuti i carabinieri per preservare l’incolumità degli automobilisti. Sulla stessa via, tutti i tombini sono saltati, creando una situazione di grave disagio.

Il Comune ha attivato prontamente il Coc (Centro Operativo Comunale) per coordinare gli interventi di soccorso. L'assessore alla Protezione Civile, Emanuele Barbara, ha effettuato sopralluoghi insieme ai volontari, monitorando la situazione e assicurandosi che l'assistenza alla popolazione fosse tempestiva ed efficace.

"Il maltempo ha colpito in maniera frastagliata il nostro territorio con due momenti più intensi: stanotte tra le cinque e le sei e quest'oggi attorno alle ore 15 - sono le parole dell'assessore Barbara -Sostanzialmente su Trapani, sono caduti circa 60 mm di pioggia nella giornata odierna. Ci sono state delle criticità in particolar modo all'alba in via Virgilio, via Libica e via Sieli e nel pomeriggio di oggi nuovamente in via Virgilio, via Libica, via Sieli, ma anche via Bastianini, via Nicolò Riccio e alcune traverse del rione Cappuccinelli, come via Gianni. Il Comune è intervenuto con tutto il personale del reperibile del Comando di Polizia Locale che ha fatto il massimo per limitare i danni e cercare anche di gestire la circolazione nel miglior modo possibile. Sono intervenuti anche alcuni tecnici comunali con l'ausilio di autospurghi unitamente al personale della Trapani Servizi che è ancora in questo momento operativo. Non si registrano particolari danni, ma rimaniamo vigili perché purtroppo ancora una volta con una pioggia non troppo prolungata, ma intensa in poco tempo il territorio non ha retto".