Tre Fontane al buio, il sindaco Casteglione: "Lavori di manutenzione iniziati"

30/11/2024 00:00:00

“Capisco il disagio dei cittadini e mi scuso per i tempi di attesa, ma non stiamo ignorando il problema,” ha dichiarato il sindaco Giuseppe Castiglione in risposta alle critiche sul mancato ripristino dell’illuminazione pubblica in via Venezia (33° Est) nella frazione di Tre Fontane. Il guasto, che da settimane lascia al buio parte del lungomare est, ha suscitato malumori tra i residenti e spinto il movimento politico "Campobello Nuova" ad avviare una raccolta firme per sollecitare un intervento.

Il sindaco ha spiegato che il problema tecnico richiede una riparazione complessa, andando oltre la semplice sostituzione di lampade. “I nostri tecnici sono già intervenuti per individuare la causa, ma la natura del guasto necessita del supporto di ditte specializzate, che abbiamo già contattato,” ha aggiunto Castiglione, assicurando che l’amministrazione è impegnata per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Il primo cittadino ha inoltre ribadito che la manutenzione delle infrastrutture è una priorità per il Comune, ma in casi come questo i tempi possono dilatarsi a causa della complessità degli interventi richiesti.

I cittadini della zona continuano a lamentare disagi crescenti, soprattutto con l’arrivo della stagione invernale. Strade buie e insicurezza sono i problemi principali evidenziati dai residenti, che si sentono trascurati dall’amministrazione. “Ogni sera ci troviamo a convivere con un’oscurità totale, ed è inaccettabile che dopo oltre un mese non ci sia ancora una soluzione,” denunciano alcuni abitanti.