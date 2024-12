2 Dicembre: Siria nel caos, dimissioni in Stellantis, sciopero Wolksvagen

Caos in Siria: raid russi contro i ribelli La Siria è nel caos con i ribelli anti-governativi in marcia verso Damasco. La Russia ha iniziato a bombardare le postazioni ribelli, mentre Bashar al-Assad promette di "schiacciare i terroristi". La comunità internazionale teme una nuova ondata di profughi.

Sciopero a oltranza dei dipendenti Volkswagen In Germania, tutti i dipendenti del gruppo Volkswagen hanno avviato uno sciopero a oltranza per protestare contro i tagli annunciati dall'azienda.

Malore per Edoardo Bove durante la partita Fiorentina-Inter Il giovane centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, è stato colto da un malore durante la partita contro l'Inter e portato d’urgenza in ospedale. È sedato in terapia intensiva. La partita è stata sospesa.

Nomina a breve del nuovo ministro per il Pnrr Il ministero di Fitto non sarà spacchettato. Nei prossimi giorni dovrebbe essere nominato un nuovo ministro: il nome più probabile è quello di Tommaso Foti di Fratelli d’Italia.

Ricatto alla famiglia Schumacher Un ex guardia del corpo di Michael Schumacher ha tentato di estorcere 15 milioni di euro alla famiglia, minacciando di diffondere foto e video dell’ex campione in stato vegetativo.

Proteste per la siccità in Sicilia

In provincia di Enna, sindaci e cittadini hanno occupato l’impianto di potabilizzazione della diga Ancipa per protestare contro la siccità e chiedere la sospensione dell’erogazione di acqua verso Caltanissetta.