Basket: trasferta equilibrata per la NP Marsala che però perde a Giarre

18/12/2024 18:30:00

Nuova Pallacanestro Marsala, trasferta al cardiopalma contro Basket Giarre: termina 82-80. Incontro combattuto fino all'ultimo quello tra etnei e marsalesi, che a pochi secondi dalla fine hanno la possibilità di portare a casa i due punti ma non sono fortunati dalla lunetta. In una partita giocata sul filo dell'equilibrio fino agli ultimi secondi di un finale spettacolare, la Nuova Pallacanestro Marsala non raccoglie punti in casa del Basket Giarre che si aggiudica la 11esima giornata del girone di andata della Serie C girone Q con il punteggio finale di 82-80. In un primo quarto molto combattuto i marsalesi si mantengono sempre in scia dei padroni di casa che non vanno mai avanti più di cinque lunghezze e si portano fino a -1 due volte fino a un minuto dal break con Miculis (miglior marcatore della partita con 27 punti e miglior score personale della stagione), Farruggia, Tartamella e Stankovic. Alla prima sirena i giarresi sono avanti per 28-24. Nel secondo periodo sembrano i locali ad avere il pallino dell'incontro portandosi a +8 a metà quarto grazie alla striscia positiva di Tongue. Tartamella e Gentile ristabiliscono però le distanze nel finale, consentendo agli azzurri di andare al riposo lungo con uno svantaggio contenuto col punteggio di 41-37. Alla ripresa del gioco la tripla di Donato porta la NPM a -1, mentre Niang da sotto il tabellone, poi Gentile e Cucchiara dai 6,75 siglano i sorpassi dei ragazzi di Grillo sui giarresi. Le due squadre si rincorrono punto a punto fino a 2' dall'ultimo break, quando gli etnei allungano fino a +6 con Tongue e Gjorgjevikj. A ricucire ancora una volta lo strappo è Farruggia dal campo e dalla lunetta, riportando a fine periodo i suoi a -1 con il tabellone sul 59-58. L'ultimo quarto vede i marsalesi andare in vantaggio sul +3 per due volte. L'incontro rimane in bilico e si infiamma nell'ultimo minuto, quando Tartamella dalla lunetta riagguanta il pari. A 45” dal termine Grillo perde Miculis per infortunio alla caviglia, Donato riporta i suoi sul pari con un 2/2 dalla lunetta e 23” da giocare. Sul 79-77 e soli 6” alla sirena, Gentile dall'arco prova la tripla e subisce fallo. Va sulla lunetta per i tre liberi che potrebbero valere la vittoria ma tutti i tentativi vanno a vuoto. Con Marsala in bonus Loperfido va a segno dalla lunetta tre volte e mette al sicuro la vittoria ma è Tartamella con un tiro dalla propria metà campo sulla sirena ad accorciare lo svantaggio e fissare il punteggio finale sull'82-80. La Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo in casa domenica 22 dicembre alle 18:00 al PalaMedipower contro Siracusa Basket.

Tabellino: Basket Giarre - Nuova Pallacanestro Marsala 82-80 - Parziali: 28-24, 13-13, 18-21, 23-22.

Basket Giarre: Taino 8, Di Donato n.e., Tongue Zuko 23, Scalella n.e., Loperfido 12, Leonardi 6, Jacimovic 13, Bauso, Gjorgjevikj 13, Da Costa Gomes 7, Strazzeri n.e., Magaraci n.e. All. D'Urso S.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 13, Miculis 27, Cucchiara 3, Abrignani 2, Donato 5, Linares, Gentile 5, Stankovic 6, Tartamella 17, Niang 2. All. Grillo G.

Arbitri: Micalizzi A. di Sant'Agata di Militello (ME) e Gazzara M. di Messina.