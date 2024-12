Marsala, addio a Vincenzo Salvatore Zerilli

19/12/2024 08:39:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Vincenzo Salvatore Zerilli

di anni 51.

Nato nel 1973, Vincenzo era un uomo conosciuto e stimato da molti. Lavorava come macellaio in un noto supermercato di Marsala, dove era apprezzato per la sua gentilezza e professionalità. Grande appassionato di calcio, aveva giocato la sua ultima partita poco prima della sua improvvisa scomparsa.

I funerali saranno celebrati il 19 Dicembre 2024 alle ore 14:00 presso la Chiesa Maria Ss. Bambina di Marsala.

I familiari e i parenti tutti ringraziano sentitamente quanti vorranno unirsi a loro in questo momento di dolore e ricordare Vincenzo con affetto.

Marsala, Dicembre 2024.