18 Febbraio: il Papa sta male, minacce a Mattarella, vertice Usa - Russia

18/02/2025 07:10:00

Principali notizie del giorno – 18 Febbraio

Vertice europeo: nessun accordo su Ucraina e Difesa

Dopo quattro ore di discussioni all’Eliseo, i leader europei non sono riusciti a trovare un accordo sull’invio di truppe in Ucraina, sul coordinamento con gli Stati Uniti e sui fondi per la Difesa. Giorgia Meloni ha espresso tutte le sue perplessità, chiedendo un dialogo più stretto con Washington e un salto di qualità nelle strategie europee.

Oggi l’incontro Usa-Russia a Riad, ma senza concessioni su territori

A Riad, in Arabia Saudita, si terrà oggi un incontro tra Usa e Russia. Per Mosca è un passo verso un possibile colloquio diretto tra Trump e Putin. Tuttavia, sia Lavrov che Zelens’kyj hanno dichiarato di non essere disposti a cedere territori come parte dell’accordo di pace.

Russia, nuove minacce dopo le parole di Mattarella

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che le parole di Sergio Mattarella, che aveva paragonato l’invasione russa all’attacco del Terzo Reich, «avranno conseguenze». Il Presidente della Repubblica italiana, però, mantiene un atteggiamento sereno e silenzioso.

Papa Francesco, peggiorano le condizioni: trovati batteri diversi nelle vie respiratorie

Il quadro clinico di Papa Francesco si è complicato: nelle sue vie respiratorie sono stati trovati batteri di specie diverse, il che ha richiesto un cambio di terapia e un prolungamento della degenza al Gemelli. Tuttavia, il Papa reagisce bene e segue attentamente gli aggiornamenti dal Vaticano.

Israele si ritira dal Libano, Hamas rilascerà più ostaggi

L’esercito israeliano ha annunciato un ritiro dal Libano, mantenendo però cinque postazioni strategiche. Nel frattempo, Hamas ha confermato il rilascio di quattro ostaggi morti giovedì e sei vivi sabato.

Arrestato il presunto killer di piazzale Gambara a Milano

A Milano, la polizia ha arrestato il presunto autore dell’omicidio di piazzale Gambara. Si tratta di Raffaele Mascia, 21 anni, figlio di un panettiere.

Pitbull sbrana una bambina di 9 mesi: il padre indagato per omicidio colposo

Vincenzo Loffredo, padre della bambina uccisa dal suo pitbull, è stato indagato per omicidio colposo. Nel Palermitano, un 85enne è morto dopo essere stato aggredito da due cani.

Meloni rilancia l’accordo con l’Albania e accelera sui rimpatri

Davanti ai prefetti, Giorgia Meloni ha rilanciato il protocollo Italia-Albania per la gestione dei migranti e ha promesso di spingere al massimo sui rimpatri.

Silvia Salis candidata sindaca del centrosinistra a Genova

Il centrosinistra ha scelto Silvia Salis, ex martellista e vice del presidente del CONI Malagò, come candidata a sindaco di Genova. È la figlia di Eugenio Salis, storico custode di Villa Gentile, ed è sposata con il regista Fausto Brizzi.

Btp+: il nuovo titolo di Stato raccoglie 5,6 miliardi nella prima giornata

Il nuovo Btp+, pensato per attrarre investitori privati, ha raccolto oltre 5,6 miliardi di euro nella prima giornata di collocamento.

Juventus vola in Borsa: +9,5% dopo la vittoria sull’Inter

Le azioni della Juventus sono salite del 9,5% dopo la vittoria contro l’Inter e l’ingresso nell’azionariato di Tether, società specializzata in criptovalute.

Argentina: Milei denunciato per frode legata alle criptovalute

Il presidente argentino Javier Milei è stato denunciato per aver promosso una criptovaluta sui social media, causando la perdita di miliardi di dollari.

Nuovo sciopero dei treni: stop dalle 21 di sabato alle 21 di domenica

Nuovo sciopero nel settore ferroviario: si fermeranno i treni dalle 21 di sabato alle 21 di domenica.

A Treviso si noleggiano abiti da sposa alla Caritas

A Treviso, la Caritas ha avviato un servizio di noleggio di abiti da sposa per chi è in difficoltà economica. I vestiti, oltre 200 pezzi di tutte le taglie, sono offerti a offerta libera.

Congo: i ribelli del M23 conquistano Bukavu senza resistenza

I ribelli del M23 hanno preso Bukavu, capoluogo del Sud Kivu, senza incontrare resistenza. L’Unione Africana teme una balcanizzazione della Repubblica Democratica del Congo, visto il valore strategico delle risorse minerarie della regione.

Turisti sull’Etna per ammirare lava e neve

L’Etna in eruzione ha attirato migliaia di turisti, desiderosi di ammirare contemporaneamente la neve e la lava.

Brian Molko a processo per insulti a Giorgia Meloni

Il frontman dei Placebo, Brian Molko, andrà a processo per aver definito Giorgia Meloni "razzista, fascista e un pezzo di m*a"** durante un concerto.

Rapina milionaria al patron di Mondo Convenienza

Sei malviventi hanno rapinato il patron di Mondo Convenienza, portando via 50.000 euro in contanti e due Rolex.

Chiesto l’ergastolo per Raoul Esteban Calderon, presunto killer di Diabolik

I pm hanno chiesto l’ergastolo per Raoul Esteban Calderon, ritenuto il killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, capo della tifoseria ultrà della Lazio.

Genoa batte il Venezia 2-0, Pecchia esonerato dal Parma

Nel posticipo di Serie B, il Genoa ha sconfitto il Venezia per 2 a 0. Il Parma ha esonerato Fabio Pecchia e salgono le quotazioni di Cristian Chivu come nuovo allenatore.

Djoković attacca Sinner sul caso Clostebol

Novak Djoković ha criticato il patteggiamento di Sinner con la Wada, ma è stato difeso da Massimo Gramellini. Oggi, il serbo affronterà Matteo Berrettini a Doha, mentre a Dubai Jasmine Paolini giocherà contro Lis.

Ai BAFTA Awards trionfa "Conclave", "The Brutalist" premiato per attore e regista

Il film "Conclave" ha vinto il miglior film ai BAFTA Awards, mentre "The Brutalist" ha conquistato i premi per miglior attore e miglior regista.