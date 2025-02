La Vardera: "Schifani ha fallito, Controcorrente per fare vera opposizione"

22/02/2025 06:00:00

Un nuovo movimento politico nasce in Sicilia. Si chiama "Controcorrente", ed è stato fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, che ha deciso di scendere in campo per costruire un'opposizione credibile e concreta al governo guidato da Renato Schifani. "Il problema è molto semplice – spiega La Vardera – le opposizioni si sono addormentate, mentre questo governo si sta dimostrando uno dei peggiori degli ultimi 20 anni, specialmente sul fronte della sanità". Lo ha dichiarato nell'intervista realizzata all'interno di Buongiorno24, la diretta del mattino di Tp24.

Le critiche a Schifani e il caso Trapani Calcio

Tra le accuse più pesanti lanciate da La Vardera c'è quella sulla gestione dei fondi pubblici. "Non è possibile che società private ricevano soldi pubblici solo perché, guarda caso, al loro interno ci sono i figli dei figli", dice, riferendosi alla vicenda del Trapani Calcio. "Per questo l’ho chiamato Re Schifani, perché governa da sovrano, senza alcun senso del pudore e della misura".

Un movimento che cresce e il tour in Sicilia

Il movimento di La Vardera ha già raccolto molte adesioni: "C’è una voglia di partecipazione incredibile. Soggetti con profili altissimi – avvocati, professori universitari – si stanno avvicinando al nostro progetto". Il tour di "Controcorrente" partirà il 28 febbraio da Caltanissetta, per poi toccare tutte le province siciliane, compresa Trapani. "Qualcuno ci ha fatto intendere che non siamo graditi a Trapani. Ma la realtà è che oltre 20 consiglieri comunali della provincia hanno già aderito a Controcorrente, quindi siamo ben più che graditi".

La politica tra sfiducia e credibilità

La Vardera è consapevole del distacco tra cittadini e politica e punta a riconquistare la fiducia delle persone: "Oggi la politica è un club privato. Io voglio portare un'alternativa vera, basata sulla credibilità". A tal proposito, ricorda la sua battaglia in Parlamento per introdurre il test antidroga per i deputati dopo lo scandalo dell’uso di cocaina con l’auto blu: "Se la gente ci vede al di sopra di ogni sospetto, può tornare a credere nella politica".

"Non mi interessa fare carriera nei partiti – conclude – voglio costruire una comunità politica che torni a dare speranza ai siciliani".