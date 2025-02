Credito d'imposta per gli investimenti nella "ZES unica"

23/02/2025 08:41:00

Disponibile anche per il 2025 il contributo sotto forma di credito di imposta fino al 60% (80% per il settore agricolo) a favore delle imprese che effettuato investimenti nella zona economica speciale unica che ricomprende le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Prevista una copertura finanziaria di 2,2 miliardi di euro (50 milioni di euro per il settore agricolo).

Lo stanziamento potrebbe aumentare se non risultasse sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario degli investimenti realizzati dal 1 gennaio al 15 novembre 2025. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le Regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno hanno infatti la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027. Pertanto le aliquote di credito di imposta richieste potrebbero essere soddisfatte totalmente, così come avvenuto per la prima assegnazione per gli investimenti realizzati nel 2024.

Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta, le imprese devono:

- comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 31.3.2025 al 30.5.2025, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025;

- inviare, a pena di decadenza dall'agevolazione, dal 18.11.2025 (dal 20.11.2025 per il settore agricolo) al 2.12.2025, all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata.

Sono agevolabili gli investimenti in acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica; l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti; il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (50.000 euro per le imprese agricole).

E’ importante sottolineare che possono essere indicati anche:

- investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

- acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

Per il settore agricolo:

- investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

- acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque non prima del 16 maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

Mantenimento dell'attività per 5 anni

Pena la revoca dei benefici concessi e goduti, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle suddette zone assistite, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L'agevolazione è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Il credito d'imposta ZES unica è cumulabile con il bonus investimenti transizione 5.0.

Inoltre, il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

Contatti

Studio Vira srl

via Francesca Morvillo, 11

91022 Castelvetrano

Contatti: info@studiovira.it

0924522911 - 338.3724536- 349.4158957

