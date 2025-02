 Camillo Oddo ricorda l'Onorevole Miceli: "La storia di questo territorio perde uno dei suoi protagonisti"

24/02/2025 12:00:00

La comunità piange la scomparsa dell'Onorevole Vincenzo Miceli, figura di riferimento per la politica e per il territorio. A ricordarlo con parole cariche di emozione e riconoscenza è Camillo Oddo, che ne sottolinea il ruolo centrale nel plasmare l'identità e le prospettive di crescita della sua terra.

"Quelle scritte dall'Onorevole Vincenzo Miceli sono state pagine importanti, significative, che hanno contrassegnato l'identità di una comunità, tracciato la rotta di tanti giovani che, come lui, ed assieme a lui, hanno provato a difendere e cambiare le prospettive di crescita di questa terra", scrive Oddo nel suo commosso tributo.

Miceli, per tanti "Zino", è stato un uomo delle regole, profondamente rispettoso delle dinamiche democratiche e sempre pronto al confronto. La sua politica era basata su valori solidi e inalterabili nel tempo: rispetto, dignità, attenzione per i più deboli, un impegno disinteressato e una visione nobile del servizio pubblico.

"È stato l'uomo del confronto, del dialogo costruito su basi ideali solide che si sono evolute nel tempo ma che non ha mai modificato nella loro sostanza. È stato l'uomo dell'attenzione, sempre pronto a comprendere le difficoltà altrui ed a lavorare per trovare una soluzione", prosegue Oddo, sottolineando l'umanità e la sensibilità dell'Onorevole Miceli.

Leader di una sinistra ancorata alle sue radici ma aperta al progresso, Miceli ha rappresentato un punto di riferimento per chiunque abbia creduto nella possibilità di migliorare la società con un impegno serio e coerente. "È stato per me una guida, un approdo sicuro, uno strumento per capire, un padre e un mentore politico, un caro amico, un compagno di partito vero e sincero."

Con la sua scomparsa, la storia perde uno dei suoi protagonisti, ma il suo esempio e i suoi insegnamenti rimarranno come un faro per chi continuerà il percorso politico e sociale che lui ha tracciato. "I suoi insegnamenti, la sua passione per la politica e per la sua comunità rimarranno al nostro fianco per continuare ad essere, sempre di più, al servizio della collettività con le nostre idee e con il nostro bagaglio culturale e politico."

Concludendo il suo messaggio di commiato, Camillo Oddo si rivolge a Miceli con un'ultima promessa: "Ciao caro Zino, non ti deluderemo."