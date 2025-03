Sicilia, tragedia nella notte: muoiono due giovani

02/03/2025 12:05:00

Due giovani, Edoardo Distefano di 24 anni, originario di Catania, e Cristian Gargano di 25 anni, romano, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Trieste, a Catania, all’altezza del civico 43. Viaggiavano a bordo di una moto Honda Africa Twin che si è schiantata contro un’auto parcheggiata.

L’impatto, di forte intensità, ha sbalzato i due giovani dal veicolo, lasciandoli senza vita sul selciato. I soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente insieme alla Polizia Municipale e alla Polizia di Stato di Catania, si sono rivelati purtroppo inutili.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un’eventuale manovra azzardata o l’alta velocità.

ADRANO. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano, appartenenti al Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti intorno alle 5:00 di questa mattina a seguito di uno scontro tra due autovetture in via Cappuccini, nel centro di Adrano (CT).

A bordo delle due autovetture coinvolte si trovavano cinque giovani di età compresa tra i 19 e i 29 anni.

L’incidente ha interessato anche un impianto di distribuzione carburante presente nelle vicinanze.

I Vigili del Fuoco, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno messo in sicurezza l’area, le autovetture coinvolte e il distributore di carburante, verificando l’assenza di perdite di materiale infiammabile.

I cinque giovani sono stati presi in carico dal personale sanitario del Servizio 118 e trasportati negli ospedali di Biancavilla (CT) e San Marco di Catania.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Paternò (CT).

