Agroalimentare, Lollobrigida: "Sicilia eccellenza per il settore"

03/03/2025 20:00:00

"La Sicilia è una Regione straordinaria, da sempre riconosciuta come punto di riferimento per il settore agroalimentare italiano e mondiale. È fondamentale che torni a ricoprire questo ruolo di leadership, grazie al lavoro che sta svolgendo l’assessore Salvatore Barbagallo e tutta la giunta regionale, e al supporto concreto che il nostro governo è pronto a offrire".

Con queste parole, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato l’importanza dell’isola nel panorama agroalimentare internazionale. L’intervento è avvenuto a Verona, in occasione di Sol25, evento dedicato all’olio di qualità.

Eventi di rilievo per rilanciare il settore

Lollobrigida ha poi annunciato che la Sicilia sarà la sede di due eventi di grande importanza: il G7 Agricoltura e l’Expo Divinazione. "Abbiamo scelto la Sicilia – ha affermato il ministro – come sede per il G7 Agricoltura e l’Expo Divinazione, eventi che mettono in evidenza il sistema Italia, che è straordinariamente forte quando è consapevole delle proprie potenzialità".

L’obiettivo è non solo valorizzare i prodotti tipici della Sicilia, già rinomati per la loro eccellenza, ma anche rafforzarne la presenza sui mercati internazionali. "Non solo dobbiamo valorizzare i nostri prodotti intrinsecamente eccellenti, ma anche dare loro un valore di mercato, affinché possano raggiungere nuovi traguardi a livello globale. Questi eventi sono un esempio lampante di come l’Italia sappia fare bene in questo ambito", ha concluso il ministro.