Trapani, XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno. Libera: "l'80% dei familiari vittime non conosce la verità"

17/03/2025 19:30:00

Trapani si prepara ad abbracciare centinaia di familiari di vittime innocenti delle mafie in occasione della XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno, promossa da Libera e Avviso Pubblico, con il Patrocinio della Rai e del Comune di Trapani e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Un appuntamento che, dal 2017, è stato riconosciuto ufficialmente dallo Stato italiano e che vede la partecipazione attiva di giovani, associazioni, istituzioni, sindacati e rappresentanti del mondo della cultura, dello sport e della scuola.

L’arrivo dei familiari e le prime iniziative

I primi ad arrivare saranno i familiari campani, che giungeranno al Porto di Palermo, mentre all’aeroporto di Palermo atterreranno quelli provenienti dal Centro Nord e dalla Puglia. I familiari calabresi saranno accolti a Villa San Giovanni prima di raggiungere Trapani, dove saranno attesi dai siciliani.

L’anteprima dell’evento si terrà mercoledì 19 marzo a Marsala con “Libera la Natura”, un’iniziativa simbolica che coinvolgerà oltre 100 studenti del liceo Pietro Ruggieri. I ragazzi correranno una staffetta passando un testimone speciale: un pezzo di legno ricavato da una delle barche della disperazione approdate a Lampedusa.

Il programma del 20 e 21 marzo

Il 20 marzo, alle ore 15.00, le centinaia di familiari delle vittime innocenti si ritroveranno presso il cinema/teatro Ariston per l’Assemblea Nazionale, seguita da una Veglia ecumenica nella Cattedrale di San Lorenzo.

La giornata centrale del 21 marzo inizierà con un corteo che partirà alle ore 9.00 da Piazza Garibaldi per raggiungere Piazza Vittorio Emanuele. Qui, alle 11.00, inizierà la lettura dei 1101 nomi delle vittime innocenti delle mafie: magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, politici e cittadini comuni, uccisi per aver compiuto il loro dovere. Alle 12.00 interverrà Luigi Ciotti, fondatore di Libera, mentre nel pomeriggio si terranno seminari di approfondimento per gruppi e scuole.

In anteprima nazionale, verrà presentata la canzone “Libera”, scritta ed eseguita da Bungaro e Raffaele Casarano, un messaggio di coraggio e speranza per i 30 anni dell’associazione. I nomi delle vittime saranno letti anche in dieci carceri italiane e due Istituti penali per minorenni, estendendo il ricordo oltre le piazze.

Un impegno che non si ferma

Francesca Rispoli, copresidente nazionale di Libera, sottolinea il valore di questa trentesima edizione: “Celebriamo trent’anni di vicinanza ai familiari delle vittime innocenti, che ancora chiedono verità e giustizia. L’80% di loro non conosce la verità sull’uccisione dei propri cari. La memoria deve essere vissuta nel presente, come un impegno costante per contrastare la mafia, oggi infiltrata nell’economia e nella politica”.

Anche il mondo dello sport si schiera con Libera. Il Coni, insieme a federazioni, atleti, tecnici e dirigenti, parteciperà con lo slogan “Lo sport non vi dimentica”, ribadendo l’importanza della cultura della legalità attraverso lo sport. La Giornata della Memoria e dell’Impegno sarà commemorata anche all’estero, con letture e incontri in Kenya, Uganda, Nigeria, Costa d’Avorio, Messico, Brasile, Bolivia, Francia, Malta, Romania, Germania e Portogallo.

Dal 1996, quando a Piazza del Campidoglio furono letti 300 nomi, il numero delle vittime innocenti ricordate è salito a 1101. Quest’anno, l’elenco si arricchisce di 20 nuovi nomi, tra cui 11 donne e 5 minori, a testimonianza di quanto la mafia sia ancora una ferita aperta nella società. A Trapani, il 21 marzo sarà un giorno di memoria, ma anche di impegno per un futuro libero dalle mafie.