Francesco e Giuseppe Di Pietra ancora protagonisti: la Sicilia inizia con ottimi risultati il Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport

17/03/2025 12:50:00

La Sicilia si conferma protagonista nel panorama delle competizioni automobilistiche storiche grazie a Francesco e Giuseppe Di Pietra.

Padre e figlio, originari di Campobello di Mazara, a bordo della loro Fiat 508 C del 1938, hanno ottenuto due importanti podi, confermando la loro solidità nelle gare di regolarità.

I Di Pietra hanno conquistato il primo posto nel secondo Trofeo Ponte di Legno, grazie a una prestazione precisa e costante. Inoltre, hanno ottenuto un terzo posto nella quinta edizione della Coppa delle Alpi 2025, gara valevole per il Campionato Italiano Grandi Eventi 2025, di cui i Di Pietra sono gli attuali campioni in carica. Un risultato che conferma la competitività del duo in una disciplina dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Questi successi si aggiungono alla vittoria alla Targa Florio Classica 2024, una delle gare più prestigiose del settore. La loro capacità di gestire la pressione e di mantenere un’alta precisione nelle prove ha permesso loro di distinguersi in una competizione caratterizzata da un elevato livello tecnico.

Queste vittorie sono il frutto di anni di lavoro e di un'intesa speciale tra padre e figlio: “Il nostro affiatamento ci permette di affrontare ogni sfida con prontezza, sulla pista e nella vita di tutti i giorni. Risolvere insieme le difficoltà è il nostro metodo, un approccio che applichiamo con passione e disciplina a tutto ciò che facciamo”, afferma Francesco Di Pietra.

Con questi risultati, il team di Campobello conferma il loro valore siciliano in un campionato che vede la partecipazione di alcuni tra i migliori specialisti italiani.