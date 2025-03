Oggi a Trapani al via le manifestazioni della XXX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime di mafia

20/03/2025 06:00:00

La XXX Giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie, promossa dall'Associazione Libera e Avviso Pubblico, si terrà il 21 marzo 2025 nella città di Trapani. L'evento, patrocinato dal Presidente della Repubblica e dalla Rai, rappresenta un'occasione per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita a causa delle organizzazioni criminali. Quest'anno, più di 500 familiari delle vittime provenienti da diverse regioni italiane – Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e dal Nord Italia – giungeranno nella città siciliana per prendere parte alle iniziative commemorative.

L'importanza della memoria e dell'impegno è sottolineata dalle parole di Francesca Rispoli, copresidente nazionale di Libera, che evidenzia come ancora oggi l'80% dei familiari delle vittime non conosca la verità sulla morte dei propri cari. La memoria deve trasformarsi in impegno attivo e costante per evitare che la storia si ripeta e affinché si possa costruire un Paese più giusto e libero dalle mafie.

Il programma delle celebrazioni: due giorni di Memoria e Testimonianza

Le celebrazioni avranno inizio giovedì 20 marzo 2025 con l'arrivo dei familiari delle vittime. Giungeranno via mare al porto di Palermo e in autobus e aereo da altre regioni italiane e dall'estero. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, si terrà un'Assemblea Nazionale presso il cinema/teatro Ariston, seguita dalla Veglia Ecumenica nella Cattedrale di San Lorenzo, un momento di raccoglimento spirituale per ricordare chi ha perso la vita a causa della violenza mafiosa.

Venerdì 21 marzo 2025 sarà il giorno centrale delle commemorazioni. Alle ore 9:00 partirà un grande corteo da Piazza Garibaldi, percorrendo le strade di Trapani fino a raggiungere Piazza Vittorio Emanuele, dove avrà luogo la lettura dei 1101 nomi delle vittime innocenti delle mafie. L'elenco comprenderà magistrati, giornalisti, forze dell'ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, politici e cittadini comuni, tutti accomunati dall'essere stati vittime della criminalità organizzata. L'evento si concluderà con un intervento di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che ribadirà l'importanza della memoria e dell'azione collettiva nella lotta contro le mafie.

Nel pomeriggio seguiranno seminari di approfondimento, dove esperti, magistrati, giornalisti e testimoni diretti affronteranno temi cruciali come la giustizia, la legalità e la lotta contro la corruzione. Un momento particolarmente atteso sarà la presentazione in anteprima nazionale della canzone "Libera", scritta ed eseguita da Bungaro e Raffaele Casarano per celebrare i 30 anni di impegno dell'Associazione Libera. Il brano rappresenta un messaggio di speranza e resistenza per tutte le persone che ogni giorno lottano per un'Italia libera dalle mafie.

Intervista al coordinatore provinciale di Libera Salvatore Inguì

Il coinvolgimento delle Istituzioni e delle Forze dell'Ordine

Anche le istituzioni si uniscono alle commemorazioni. La Questura di Trapani ha deciso di allestire una mostra fotografica all'esterno degli uffici di Piazza Vittorio Veneto, composta da dieci pannelli rievocativi delle vittime di mafia. Il Questore Giuseppe Felice Peritore ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza mafiosa e sull'impegno necessario per contrastarla. La visita del Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha ulteriormente rafforzato il messaggio, con un monito affinché il sacrificio delle vittime sia sempre fonte di ispirazione per un impegno civico attivo.

Anche la rete Auser parteciperà all'evento con delegazioni provenienti da tutta Italia. Domenico Pantaleo, presidente nazionale Auser, ha ribadito il valore della memoria come strumento di lotta per una società più giusta, inclusiva e priva di discriminazioni. L'organizzazione, da sempre impegnata in attività di cittadinanza attiva, sottolinea l'importanza di non restare indifferenti di fronte alla violenza e alla criminalità.

Viabilità a Trapani e informazioni logistiche per il 21 Marzo 2025

Per consentire il regolare svolgimento del corteo e delle celebrazioni, il Comune di Trapani ha predisposto un piano straordinario di viabilità. Saranno istituiti numerosi divieti di sosta e di circolazione nel centro storico e nelle aree limitrofe, con blocchi in entrata e sensi unici di marcia temporanei. In particolare: Divieti di sosta con rimozione forzata in diverse aree della città, tra cui Piazza Scarlatti, Piazza Sant’Agostino, Corso Italia, Via Ruggero di Lauria e molte altre.

Divieti di circolazione a partire dalle ore 07:00 del 21 marzo, coinvolgendo strade centrali come Viale Regina Margherita, Corso Vittorio Emanuele, Via Palmerio Abate e il Lungomare Dante Alighieri.nDeroghe per i residenti: i possessori di pass per il centro storico potranno parcheggiare gratuitamente nelle aree a tariffazione speciale fino al 25 marzo 2025.

Servizio di navette gratuite: per agevolare gli spostamenti, saranno attivate linee di bus navetta gratuite con partenza dal Terminal City ATM e percorsi verso il centro storico. Trasporto pubblico alternativo: le principali compagnie di trasporto, tra cui AST, Segesta Autolinee e Taxi NCC, utilizzeranno il Terminal City ATM come capolinea temporaneo per facilitare l’accesso al centro città. I cittadinani devono imitare l’uso dei mezzi privati e di usufruire dei servizi di trasporto pubblico messi a disposizione per l’occasione.

Impegno collettivo per la Memoria e la Legalità

La XXX Giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie rappresenta non solo un momento di riflessione e commemorazione, ma anche un'opportunità per ribadire l'impegno collettivo nella lotta alla criminalità organizzata. Trapani, con il suo forte messaggio di resistenza e solidarietà, diventa il simbolo di un'Italia che non dimentica e che sceglie di lottare per un futuro libero dalle mafie. La memoria delle vittime deve trasformarsi in azione concreta affinché giustizia e verità siano finalmente garantite a tutti.