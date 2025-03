A San Vito Lo Capo la Pasqua profuma di colomba: il dolce rito della Pasticceria Capriccio

30/03/2025 09:00:00

C’è un momento, tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, in cui San Vito Lo Capo cambia passo. Le giornate si allungano, le spiagge si scaldano di luce, i balconi si riempiono di fiori. Ma più di tutto, a raccontare che la Pasqua si avvicina, sono i profumi che cominciano a uscire da certi laboratori.

Tra questi, ce n’è uno in particolare dove l’aria si fa più dolce: la Pasticceria Capriccio. Non è solo una pasticceria, non lo è mai stata. È una tappa fissa per chi vive qui, una meta affezionata per chi torna, un nome che si passa di voce in voce tra chi cerca un dolce vero, fatto come una volta.

Perché da Capriccio, la Pasqua non si prepara all’ultimo momento. Comincia settimane prima, con la cura dell’impasto, la scelta delle materie prime, la pazienza. E con la voglia di proporre, ogni anno, qualcosa di nuovo.

Le colombe, qui, non sono un prodotto stagionale. Sono un gesto d’amore. Un impegno che si rinnova con la stessa passione che caratterizza i panettoni natalizi della casa, ma con lo slancio creativo di chi non si accontenta della routine.

Il cuore di tutto resta l’impasto: soffice, fragrante, leggero. La lievitazione è naturale, lunga, rispettata nei tempi. Nessuna scorciatoia: solo mani esperte, tempi lenti e precisione.

E poi ci sono i gusti. Alcuni immancabili, altri nuovi, nati da intuizioni che funzionano, desideri dei clienti o semplicemente dalla voglia di sperimentare.

Tra i più amati:

Colomba tradizionale – con cubetti di arancia candita, soffice dentro, croccante fuori

– con cubetti di arancia candita, soffice dentro, croccante fuori Frutti rossi e cioccolato bianco – fresca, vellutata, mai banale

– fresca, vellutata, mai banale Zafferano e agrumi di Sicilia – profumata, elegante, luminosa

– profumata, elegante, luminosa Cioccolato fondente e amarena croccante – intensa, decisa, equilibrata

– intensa, decisa, equilibrata Pistacchiosa – omaggio al pistacchio siciliano, lavorato con gusto e rispetto

– omaggio al pistacchio siciliano, lavorato con gusto e rispetto Caramello e cristalli di sale – per chi ama i contrasti, dolce e sapido insieme

– per chi ama i contrasti, dolce e sapido insieme Pesca e albicocca – solare, delicata, avvolgente

– solare, delicata, avvolgente Passion fruit – esotica, brillante, originale.

E poi, ogni anno, qualche novità. Una variante fuori menù, una colomba “di prova” che nasce magari per gioco e poi finisce per conquistare tutti.

Ma la vera forza della Capriccio è questa: nonostante i numeri, nonostante gli ordini che arrivano da ogni parte, ogni colomba sembra uscita da un forno di casa.

Perché qui si lavora così. Con il grembiule sempre addosso, con i profumi che sanno di farina e zucchero, con la calma dei gesti ripetuti da anni. Non c’è ostentazione. C’è sostanza.

Chi non può passare in pasticceria, può ordinare. Le spedizioni partono ogni giorno, con imballaggi pensati per proteggere il dolce senza rovinarlo. E non importa dove ci si trovi: la Pasticceria Capriccio è attrezzata per spedire in tutto il mondo.

Dalla Sicilia a Milano, da Parigi a Toronto, da New York a Sydney – la colomba arriva ovunque, con lo stesso profumo e la stessa cura di sempre.

È un servizio pensato per chi è lontano ma vuole restare legato alle proprie tradizioni, o semplicemente per chi desidera fare (o farsi) un regalo speciale, senza confini.

Ma a Pasqua, oltre al profumo delle colombe, c’è un’altra tentazione che prende forma nei laboratori della Pasticceria Capriccio: le uova di cioccolato.

Una goduria per gli occhi e per il palato, frutto della creatività dei pasticceri, che si divertono a realizzare vere e proprie opere d’arte. Uova artigianali classiche o decorate a mano, tutte realizzate con cioccolato fondente, al latte o bianco di altissima qualità.

E per chi ama distinguersi, c’è anche la possibilità di creare uova personalizzate: un’idea originale e golosa, perfetta per sorprendere.

La pasticceria si trova a San Vito Lo Capo, in due sedi:

la storica in Via Pier Santi Mattarella 122 ,

, e quella più recente in Via del Mulino 96.

Chi vuole portare un po’ di Pasqua siciliana a casa propria può scrivere via WhatsApp al 338 15 16 443, mandare una mail a pasticceriacapriccio.sanvito@gmail.com, visitare il sito www.pasticceriacapriccio.it o la pagina Facebook.



E se si è in zona, passarci di persona è sempre una buona idea.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)