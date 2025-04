A Pasqua torna il treno speciale "Sicilia Express" e il servizio raddoppia

04/04/2025 14:00:00

Anche per Pasqua i siciliani residenti al Centro e al Nord Italia potranno contare sul "Sicilia Express", il treno speciale a costi contenuti che li riporterà sull’Isola per le festività. Dopo il boom registrato durante il periodo natalizio – con biglietti esauriti in poche ore – la Regione Siciliana rilancia l’iniziativa con una novità importante: il servizio sarà raddoppiato.

Il "Sicilia Express", frutto della collaborazione tra Regione e Treni Turistici Italiani (Gruppo FS), partirà da Torino il 17 aprile e farà ritorno il 26 aprile. A bordo troveranno posto 560 passeggeri, che durante il viaggio attraverseranno alcune delle principali città italiane. Il costo del biglietto è di 29,90 euro a tratta.

A questa offerta si aggiunge una seconda soluzione intermodale, resa possibile grazie alla collaborazione con GNV e Italo: si parte sempre da Torino il 17 aprile, si arriva in treno a Napoli e si prosegue in nave verso Palermo. In questo caso, i biglietti disponibili sono 472, con rientro fissato al 21 aprile. Il prezzo per l'intero viaggio (treno+nave) è di 30 euro.

Inoltre, per la prima volta, il servizio si estende anche al Nord-Est, con un collegamento pullman-treno a partire da Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I bus partiranno da Bolzano (con fermata a Trento) e da Trieste, con arrivo rispettivamente a Modena e Bologna, dove i passeggeri potranno salire a bordo del "Sicilia Express". Anche in questo caso il costo resta fisso a 29,90 euro.

Soddisfatto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani:

«Abbiamo mantenuto la promessa. Dopo il grande successo di Natale, abbiamo scelto di continuare a supportare tutti quegli studenti e lavoratori siciliani residenti fuori dall’Isola che desiderano tornare a casa per le feste. A causa del caro voli in tanti avrebbero dovuto rinunciare, mi auguro che possano adesso trascorrere serenamente la Pasqua con le proprie famiglie».

L’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, sottolinea il valore culturale dell’iniziativa:

«A rendere il viaggio ancora più speciale saranno le tante attività organizzate a bordo, con la partecipazione di personaggi siciliani noti che accompagneranno i passeggeri in un’esperienza immersiva tra cultura e tradizioni dell’Isola. Quest’anno raddoppiamo il servizio e introduciamo anche l’opzione treno-nave, pensata per chi ha meno giorni a disposizione ma non vuole rinunciare al ritorno a casa. Un grazie speciale a FS Treni Turistici Italiani, GNV e Italo per aver creduto nel progetto».

I biglietti per il "Sicilia Express" saranno disponibili da sabato 5 aprile sul sito www.fstrenituristici.it, tramite app Trenitalia, biglietterie e self-service nelle stazioni. Per maggiori informazioni è possibile