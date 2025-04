Scuola, tagli record in Sicilia: -603 cattedre, 75 solo nel Trapanese. 

09/04/2025 14:55:00

La Sicilia perde pezzi del suo sistema scolastico. Con la nuova legge di bilancio, il Ministero dell’Istruzione ha disposto per il prossimo anno scolastico 2025 una drastica riduzione degli organici: 5.660 cattedre in meno in tutta Italia, di cui ben 603 nella sola Sicilia, quasi l’11% del totale nazionale. In provincia di Trapani saranno 75 i posti tagliati, un colpo pesante per studenti, famiglie e personale docente.

Il dato che preoccupa “È un impoverimento del servizio educativo”, denuncia Fulvio Marino, segretario della Uil Scuola Rua di Trapani. “Si taglia senza investire, si riduce l’organico senza considerare il reale fabbisogno delle scuole. E anche se c’è un piccolo incremento di 17 posti sul sostegno, è solo una goccia nel mare”.

Meno studenti, meno insegnanti A giustificare i tagli è la denatalità. In Sicilia, solo nei prossimi mesi, si prevede una riduzione di oltre 11.000 studenti tra i 3 e i 18 anni. Un trend demografico che il governo ha deciso di trasformare in un’occasione di risparmio, invece che in un’opportunità per ridurre le classi sovraffollate e migliorare la qualità della didattica.

Effetti a catena Le conseguenze saranno tante:

I docenti fuori sede avranno meno possibilità di rientrare in Sicilia.

I precari vedranno ridursi le opportunità di stabilizzazione.

I concorsi PNRR rischiano di offrire meno cattedre del previsto .

La mobilità tra province e istituti sarà più difficile.

Sostegno: un piccolo segnale Unica nota positiva, l’aumento di 163 posti di sostegno stabili. Ma è poco, considerato che in Sicilia ci sono circa 16.000 cattedre in deroga, coperte da supplenti annuali. La stabilità per gli studenti con disabilità resta ancora lontana.

Intanto, in molte scuole siciliane il timore cresce. In un contesto di spopolamento e crisi sociale, l’istruzione continua a essere la prima vittima. E il rischio è che la scuola, da strumento di rilancio per il territorio, diventi il simbolo del suo declino.