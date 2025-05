Problemi con le bollette e nessuno risponde? A Trapani, +Tutela ti aiuta davvero

06/05/2025 10:23:00

Un pensionato riceve una bolletta della luce da quasi 1500 euro. Vive da solo, ha sempre pagato tutto puntualmente, e non riesce a capire da dove salti fuori quella cifra. Chiama il numero verde, resta in attesa per oltre mezz’ora, poi cade la linea. Riprova. Lo rimbalzano da un ufficio all’altro. Dopo settimane, ancora nessuna risposta concreta. La bolletta, intanto, scade.

Situazioni come questa accadono ogni giorno. E spesso, chi cerca di far valere le proprie ragioni finisce per arrendersi, perché affrontare certi problemi da soli è snervante, costoso e, in molti casi, inutile.

A Trapani, però, c’è un punto di riferimento per chi non vuole più accettare ingiustizie o disservizi senza risposta: si chiama +Tutela, è lo sportello dell’associazione Consumerismo ed è pensato per aiutare concretamente chi si trova alle prese con problemi legati a bollette, tasse, utenze, servizi telefonici, acquisti sbagliati, contratti truffaldini, e molto altro.

+Tutela si occupa di tutto il percorso necessario per risolvere una controversia. Dall’ascolto iniziale all’analisi del caso, fino alla gestione completa della pratica. Non serve conoscere le normative, né sapere a quale ufficio rivolgersi. Non c’è bisogno di scrivere PEC, compilare moduli complicati o restare ore al telefono. Il team prende in carico la segnalazione e la porta avanti, cercando la via più efficace per arrivare a una soluzione: per un rimborso, una variazione in fattura, o per la chiusura di un contratto non richiesto.

Lo sportello è formato da professionisti con oltre dieci anni di esperienza nel settore della tutela dei consumatori. Persone che sanno come funziona davvero la macchina dei reclami, conoscono le procedure interne delle grandi aziende e sanno quando è possibile trovare un accordo, senza arrivare per forza a una causa legale. In questo modo, si risparmiano tempo, denaro e stress.

+Tutela affronta casi che spaziano dai maxi conguagli delle bollette fino alla mancata attivazione della fibra, dagli addebiti non dovuti ai disservizi nelle linee telefoniche, dalle difficoltà con le rateizzazioni alle vacanze rovinate. Il servizio si occupa anche di problemi legati alla sanità, alle attese infinite per esami e visite, o alle attivazioni di SPID e PEC. In più, tiene aggiornati i cittadini su tutto quello che riguarda le normative di settore, aiutandoli a fare scelte più consapevoli.

A differenza di tanti sportelli tradizionali, qui non si trovano semplici suggerimenti: +Tutela lavora sui singoli casi, come un vero ufficio di tutela personale. E dietro c’è un’associazione, Consumerismo, che porta avanti un modello indipendente, ispirato alle esperienze europee, e che dialoga direttamente con le istituzioni per far valere la voce dei consumatori anche nelle sedi dove si decidono le regole del gioco.

A volte basta poco per risolvere un problema. Basta sapere a chi rivolgersi.

Chi vuole rivolgersi allo sportello può recarsi direttamente in sede, a Trapani, in Viale Regione Siciliana 69, accanto all’ACI, oppure contattare il numero 389 1832710 o scrivere a piututela@consumerismo.it. Oltre alla sede fisica, è presente la pagina Facebook Sportello +Tutela Trapani.

