Due Settimane da Incorniciare per la Trapani Scherma protagonista a livello nazionale

16/05/2025 16:04:00

La Trapani Scherma, dopo due settimane di competizioni sportive nazionali, a Riccione, torna a casa con un bagaglio di risultati di successi, emozioni e conferme che hanno visto i suoi atleti brillare su più fronti, dai giovanissimi ai master. Un periodo d'oro che testimonia la vitalità e la qualità del movimento schermistico trapanese. La prima settimana è stata dedicata al futuro della scherma italiana con il prestigioso 61° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" – Trofeo Kinder Joy of Moving a Riccione. Un grande evento che ha visto la partecipazione di ben 3141 giovani atleti, provenienti da tutta Italia, trasformando la città romagnola in una vera e propria festa dello sport. La Trapani Scherma ha schierato con orgoglio i suoi talenti, ottenendo risultati che riempiono di soddisfazione il Maestro Enzo Morghese e tutta la società. Questi i risultati dei giovani atleti trapanesi:

• Lelio Brancato (Maschietti Fioretto) è stato protagonista di un esordio in nazionale con il botto! L’atleta ha dimostrato fin da subito una grinta e un'aggressività sportiva che gli hanno permesso di conquistare importanti vittorie, lasciando intravedere un futuro radioso;

• Aurora Catalano (Ragazze Fioretto) ha mostrato concentrazione e determinazione, armi vincenti di Aurora, riuscendo a ribaltare assalti che sembravano compromessi, sconfiggendo avversarie ostiche con intelligenza tattica e una forte volontà;

• Francesco Parisi (Allievi Fioretto), alla sua ultima partecipazione al Gran Premio Giovanissimi, ha affrontato la competizione con la serenità di un veterano. I suoi assalti veloci e tecnici non sono bastati per superare il futuro campione nazionale, ma la sua prestazione è stata di alto livello;

• Gioele Caito (Maschietti Spada) ha avuto un esordio in nazionale promettente. Ha saputo trasformare la tensione iniziale in attenzione e velocità in pedana, dimostrando una notevole capacità di crescita durante la competizione. Il Maestro Enzo Morghese ha espresso grande soddisfazione per i progressi dei suoi giovani atleti, sottolineando come anche dai piccoli errori si possa trarre preziosi insegnamenti per continuare a migliorare.

La seconda settimana ha visto ancora Riccione come palcoscenico, questa volta per i Campionati Nazionali Gold Cadetti e Giovani. Un evento cruciale per l'assegnazione degli ultimi pass per i Campionati Italiani, con oltre 1300 atleti in lizza. A distinguersi è stata la veterana Sofia Di Vittorio, impegnata sia nella categoria Cadetti che in quella Giovani. Per la Di Vittorio, questa è stata una preziosa occasione per fare esperienza nella categoria superiore, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità. Contemporaneamente alle competizioni romagnole, nella suggestiva cornice del Palaghiaccio di Catania, si sono svolti i Campionati Italiani Master. Gli atleti della Trapani Scherma hanno onorato la competizione sfiorando il podio nelle rispettive categorie di spada: Vincenzo Di Giorgio, Marco Fonte, Mattia Antoci, Fabrizio Miceli e Salvatore Andolina, i quali hanno dimostrato grande competitività e passione. Il giorno successivo, la squadra composta da Vincenzo Di Giorgio (autore di una rimonta incredibile), Marco Fonte (nonostante un infortunio alla caviglia), Mattia Antoci (con la sua velocità e grinta) e Fabrizio Miceli (che ha sfoderato tecnica e resilienza contro avversari difficili), accompagnati da Salvatore Andolina, ha conquistato uno prestigioso 8° posto ITALIANO nella gara a squadre. La loro corsa si è fermata solo ai quarti per un soffio, perdendo di un solo punto contro la seconda squadra classificata, a testimonianza del grande spirito di squadra e della determinazione che li anima.

Un ulteriore motivo di orgoglio per la Trapani Scherma è stata la convocazione del Maestro Enzo Morghese per la gestione tecnica dell'evento Master, un riconoscimento della sua competenza e professionalità nel panorama schermistico nazionale. Queste due settimane ricche di emozioni e risultati confermano la crescita costante della Trapani Scherma e la dedizione dei suoi atleti e del suo staff tecnico. Un futuro radioso attende questi talentuosi schermidori, pronti a portare sempre più in alto il nome di Trapani, nel mondo della scherma.