Il Piano per lo Stagnone, Tumbarello: "Occorre equilibrio tra le attività e la protezione della natura" /2

11/06/2025 06:00:00

Torniamo anche oggi sulla questione della Riserva dello Stagnone e in particolare sull’incontro della settimana scorsa voluto dall’amministrazione Grillo sulla presentazione di una bozza di Piano della pre Riserva che appare, come raccontavamo ieri, come una sorta di sanatoria per le attività che si sono sviluppate negli ultmin anno come quelle dei chioschi o del Kite.

Per il vice sindaco di Marsala, Giacomo Tumbarello, attorno alla Riserva dello Stagnone "lo scenario oggi è cambiato", così lo spiega alla nostra redazione in un’intervista a margine dell’incontro. “Una volta le attività antropiche erano assolutamente limitate, adesso bisogna prendere atto che vi è una fiorente attività turistica, fatta di piccole strutture, ma c’è e l’area non è più vocata solo all’agricoltura ma anche ad altre cose. Oggi nel rispetto delle peculiarità naturalistiche importanti che ha tutto il bacino dello Stagnone, io credo che bisogna trovare il giusto equilibrio tra le esigenze antropiche della popolazione che vive in questo territorio e la protezione della natura, la necessità di proteggere questo bacino che presenta delle fragilità”.

Tumbarello ci dice tra l’altro che, per contrasto il processo di impaludimento dello Stagnone, si attende un parare Vinca (Valutazione di incidenza ambientale) per poter procedere agli interventi di escavazione per la riapertura dei canali. L'assessore e vice sindaco, però, dice che questo intervento è minimale rispetto a quello che si dovrebbe, invece, ottenere, con la riapertura della bocca di San Teodoro, per avere un ricambio giornaliero delle acque e quindi la giusta ossigenazione.

Legambiente e la “legittimazione de caos esistente”

Legambiente Marsala-Petrosino ha bocciato senza mezzi termini la bozza del piano di gestione della zona B della Riserva dello Stagnone, presentata la settimana scorsa dall'amministrazione comunale di Marsala. In una nota firmata dal presidente Giuseppe Marino - all'incontro, oltre a Marino vi erano anche Letizia Pipitone e Salvatore Sinatra -, l’associazione parla di “una legittimazione del caos esistente”, denunciando un approccio confuso e privo di visione, che privilegia le attività economiche a scapito della tutela ambientale. Preoccupa la possibilità di continuare a consentire chioschi, stabilimenti balneari e attività artigianali nella pre-riserva, così come la proposta di un centro per il vino biologico nell’ex impianto di acquacoltura, in contrasto con l’idea di rinaturalizzazione suggerita dagli esperti. Il bilancio dell’incontro, secondo Legambiente, è “disastroso” e scontenta tutti: residenti, ambientalisti e persino operatori del kitesurf. “Il sistema è imploso”, afferma l’associazione, denunciando anche la mancanza di controlli e la violazione costante delle norme. “Introdurre regole ancor meno restrittive appare come un tentativo maldestro di accontentare tutti, per non cambiare nulla”. Infine, viene criticata l’esclusione dal dibattito del presidente del Libero Consorzio di Trapani, ente gestore della Riserva. Legambiente chiede un cambio di rotta deciso: “Non si può salvare lo Stagnone se si continua a considerarlo un parco giochi per il turismo e non un patrimonio naturale da tutelare con rigore e visione”.

La poszione del comitato “Insieme per lo Stagnone”

Sull'incontro pubblico al Santuario di Birgi, dedicato al Piano Pre della Riserva Naturale dello Stagnone, il comitato “Insieme per lo Stagnone” – formato da cittadini, operatori economici e residenti della zona – interviene con una lunga e articolata presa di posizione. Il comitato denuncia il rischio che il dibattito sulla gestione della riserva si areni tra due estremismi contrapposti: da una parte, chi sfrutta il territorio senza rispetto per le normative ambientali; dall’altra, un ambientalismo rigido e scollegato dalla storia e dall’identità del luogo. Nella loro riflessione, i promotori sottolineano come lo Stagnone sia il frutto di una lunga e profonda interazione tra uomo e natura: dalle saline all’isola artificiale della Lunga, dalla pesca tradizionale alla “Strada Punica”, ogni elemento del paesaggio è testimonianza di un’antropizzazione che ha contribuito a creare un ecosistema unico. Il comitato critica inoltre l’assenza di proposte operative da parte di una certa parte del mondo ambientalista, accusata di proporre visioni ideologiche e astratte, incapaci di distinguere tra attività abusive e presenze virtuose sul territorio. Viene anche ricordato come, in passato, l’abbandono e l’assenza di attività economiche abbiano lasciato l’area in uno stato di degrado, mentre oggi sono spesso i soggetti privati a garantire decoro, manutenzione e pulizia. Secondo il comitato, la vera emergenza ambientale dello Stagnone è rappresentata dalla stagnazione delle acque e dalla mancata manutenzione delle bocche lagunari, e non da attività come il kitesurf o la presenza di piccoli chioschi. L’appello finale è per una gestione equilibrata e condivisa della riserva, fondata su regole chiare, sostenibilità, collaborazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e umano dell’area.

La posizione dei viticoltori sulla tutela e valorizzazione dell’area

I produttori vinicoli della zona ribadiscono – lo fanno con un articolo sul GamberoRosso - il valore naturalistico ed enologico della Riserva dello Stagnone, sottolineando come sviluppo economico e tutela ambientale possano coesistere. Federica Fina, delle Cantine Fina, ricorda come la zona sia particolarmente vocata alla produzione del Grillo e auspica che ogni iniziativa venga realizzata con massimo rispetto dell’ecosistema. Le attività già presenti, come Mamma Caura, Oro Bianco e Peola, sono citate come esempi virtuosi che operano in armonia con l’ambiente e con la comunità locale. Fina propone anche la chiusura al traffico della strada costiera, trasformandola in un percorso sostenibile per bici e pedoni, con l’eventuale supporto di mezzi elettrici comunali.

L’appello dei viticoltori al dialogo

I viticoltori lanciano un chiaro appello a Comune e Legambiente per instaurare un dialogo costruttivo, privo di conflittualità, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per la gestione della riserva. Federica Fina sottolinea come gli operatori del vino siano anche ambasciatori del territorio nel mondo e chiedano quindi ascolto e collaborazione. Pietro Russo ribadisce l’importanza del rispetto delle regole della riserva, ma anche della possibilità di introdurre soluzioni sostenibili ispirate a modelli positivi già esistenti. La viticoltura, attività storica dell’area, merita – secondo i produttori – un ruolo centrale nella visione futura dello Stagnone, destinato a diventare un nuovo polo d’eccellenza siciliano.

L’iniziativa dei viticoltori per domenica 15 giugno

Intanto viticoltori attivi nella Riserva naturale dello Stagnone si mobilitano a difesa del territorio in cui operano e credono profondamente. Per domenica 15 giugno hanno organizzato una giornata dedicata alla pulizia dai rifiuti di tutta l’area, che comprende circa 700 ettari di vigneti affacciati sulle antiche saline lungo la costa siciliana. Tra i promotori ci sono anche tre importanti Master of Wine – Pietro Russo, Andrea Lonardi e Gabriele Gorelli – che hanno fondato una cantina proprio nella riserva e considerano questa zona la prossima grande destinazione vitivinicola della Sicilia, seguendo l’esempio dell’Etna.

Continuano le passeggiate a cavallo tra i bagnanti e i bambini della spiaggetta di Villa Genna

Per l’ennesima volta arriva una segnalazione da parte di un lettore di Tp24, il signor Luciano Stabile, che denuncia la situazione di degrado in cui versa la spiaggetta di fronte a Villa Genna, nel cuore della Riserva dello Stagnone di Marsala. Qui, dice il lettore, i bambini sono costretti a giocare tra gli escrementi dei cavalli. Ecco la sua segnalazione: “Ho assistito ad un paio di segnalazioni relative allo stesso problema, ma sempre con un nulla di fatto in quanto, ad oggi, nulla è cambiato. Mi chiedo se queste persone sono autorizzate ad inquinare una spiaggetta di acqua ancora incontaminata dove, persone, genitori e nonni portano i loro bimbi a fare il bagno e giocare tra gli escrementi di cavalli". Abbiamo chiesto chiarimenti a chi, ha il compito di vigilare su quell’area: il Corpo della Polizia Municipale di Marsala. In particolare, abbiamo parlato con l'ex comandante Vincenzo Menfi, oggi a capo del Corpo a Mazara del Vallo, il quale ci ha confermato che non è consentito portare i cavalli in acqua. Anzi, ci ha ricordato che sono state elevate diverse sanzioni per questo motivo. I verbali sono stati impugnati, ma il giudice ha respinto i ricorsi, riconoscendo la legittimità delle multe comminate dalla Municipale. In sostanza, la passeggiata con i cavalli nello Stagnone, pur se considerata da alcuni una pratica sportiva o ricreativa, è vietata.