Trapani, la spiaggia sotto le mura di Tramontana tra bellezza e degrado: l’appello di un cittadino

11/06/2025 16:55:00

Una spiaggia splendida, sotto le antiche mura di Tramontana, potrebbe essere una risorsa preziosa per famiglie, anziani, bambini e turisti. E invece, tra incuria e interventi mal realizzati, si è trasformata in una palude maleodorante.

È l’amara denuncia del dottor Guido Sattin, che in una nota chiede interventi urgenti per il tratto di costa compreso tra la Porta delle Botteghelle e la Porta Santa Anna, recentemente riqualificata e oggi accesso privilegiato, e teoricamente accessibile, alla spiaggia. Ma proprio lì, dove dovrebbe esserci un ingresso decoroso per tutti, si trovano solo posidonia accumulata da decenni, rifiuti, zanzare e un’area stagnante che mette a rischio l’igiene pubblica.

Sattin chiede un sopralluogo dell’ASP e dell’ARPA, una bonifica straordinaria, la sistemazione dei muretti a secco e delle piattaforme, la potatura delle palme e una pulizia profonda dell’intera area. “Basterebbe manutenzione, sanificazione e un po’ di cura — scrive — per trasformare questo angolo nel paradiso che merita di essere”.

Un invito alla responsabilità e alla collaborazione, in vista anche dell’inaugurazione della rinnovata via Botteghelle.