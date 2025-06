Trapani, ufficio comunale è off limits. La denuncia di Daidone

23/06/2025 12:05:00

L'ufficio anagrafe di Borgo Madonna, Comune di Trapani, non sarebbe accessibile ai disabili.

"Un ufficio pubblico non accessibile a tutti ha davvero motivo di esistere?" È la domanda, tanto semplice quanto tagliente, che si pone il consigliere comunale Salvatore Daidone dopo la segnalazione ricevuta da un cittadino, esasperato per quanto accaduto a Borgo Madonna, dove ha accompagnato un familiare disabile per il rilascio di un documento.

Una volta lì, la sorpresa: la porta d'ingresso dotata di pedana per carrozzine era sbarrata, e l'accesso alternativo reso ancora più complicato da barriere architettoniche e disattenzioni evidenti.

"Non solo l’ingresso non è praticabile per chi ha problemi di deambulazione, ma anche i servizi igienici risultano inutilizzabili", racconta Daidone, che ha raccolto lo sfogo dell’utente costretto a rinunciare al servizio e a tornare a casa. “Sono arrivati lì, avevano bisogno del bagno e hanno constatato che era chiuso. Non stiamo parlando di un dettaglio, ma del minimo che dovrebbe essere garantito in un ufficio comunale: dignità e accessibilità”.